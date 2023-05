Previsioni meteo per sabato e domenica: primavera rimandata?

Meteo, si prevede che un’intensa perturbazione si sposterà sull’Italia tra venerdì e il weekend, portando con sé una forte pioggia e vento. La situazione meteorologica sarà abbastanza instabile e ci aspettiamo un clima molto umido e ventoso in molte parti del paese.

Questa settimana iniziata già come molto turbolenta dal punto di vista meteorologico, continuerà ad esserlo fino alla fine, con una serie di perturbazioni che ci accompagneranno anche nel prossimo weekend del 13 e 14 maggio.

L’ultima perturbazione di questa settimana raggiungerà l’Italia tra venerdì e sabato e si sposterà poi lungo tutta la penisola durante il weekend, influenzando il clima in gran parte del territorio con abbondanti precipitazioni e venti forti.

Ci si aspetta quindi un’alta instabilità meteorologica e un clima molto umido e ventoso in molte zone del paese. Bisognerà prestare molta attenzione alle condizioni del tempo per programmare al meglio le proprie attività all’aperto.

Prospettive di meteo instabile

La perturbazione in arrivo dal Nord Atlantico avrà i suoi primi effetti venerdì 12 maggio. Tra oggi e domani, il clima sarà generalmente tranquillo e soleggiato su gran parte del Sud e delle Isole maggiori, mentre nel Centro-Nord ci saranno condizioni meteorologiche più instabili, con effetti più diffusi dal tardo mattino al pomeriggio.

Il rischio di piogge, anche a carattere di rovescio o temporale, sarà più alto al Nord, sulla Toscana, nelle Marche e lungo l’Appennino centrale. In serata, i fenomeni potranno persistere sulle pianure tra Piemonte, Lombardia e Veneto. Tuttavia, si tratterà frequentemente di impulsi instabili e tra il via vai generale, potranno intervenire, seppur localmente, delle schiarite in qualche caso anche ampie ed estese ma non durature. Venti in generalizzato rinforzo.

Temperature oggi

Si prevede un lieve calo delle temperature minime, mentre le massime saranno in aumento nell’Emilia e nel Triveneto, ma in calo localmente al Nord-Ovest e al Centro. Le temperature massime si attesteranno tra i 22 e i 24 gradi al Sud e nelle Isole, mentre nel Centro-Nord saranno comprese tra i 17 e i 21 gradi. I venti saranno prevalentemente deboli, con occasionali rinforzi da sud-sudovest sul Tirreno, l’Ionio e la Puglia meridionale. Verso la fine della giornata si avvertirà l’intensificazione dei venti di Scirocco vicino alle Isole, segnale del nuovo vortice depressionario in arrivo da ovest ed anche un calo della temperatura.

Ma gli effetti tenderanno a prolungarsi anche nei giorni a seguire.

Tendenza meteo weekend

Durante il weekend del 13 e 14 maggio, il centro della depressione si sposterà lentamente dalle acque del Mare di Sardegna verso le regioni centrali dell’Italia, causando una forte ventilazione in rotazione antioraria attorno al suo nucleo. Questo movimento perturbato potrebbe portare a un aumento delle nuvole, piogge e instabilità in gran parte del paese, ma al momento non è ancora possibile stabilire con precisione dove e quando si verificheranno tali fenomeni atmosferici

Precipitazioni

Sabato le precipitazioni più intense dovrebbero verificarsi in Sardegna, nella Campania, nel Centro e nella bassa Val Padana, mentre domenica interesseranno il Nord-Est e alcune zone del Sud.

Inoltre, si prevede un calo delle temperature sabato in Sardegna e domenica al Nord e lungo il versante tirrenico.

Al contrario, sul medio Adriatico e sullo Ionio le correnti sciroccali potrebbero portare ad un aumento delle temperature sopra la media.

Si tratterà di una fase temporanea ed effimera.

Dettaglio previsioni per oggi

Nel Nord del Paese, si osserverà una certa instabilità, con rovesci e locali temporali. Fenomeni più probabili soprattutto nelle ore centrali e serali della giornata. In qualche circostanza detta fenomenologia sarà anche di intensità forte.

Nel Centro, invece, ci saranno poche note instabili al mattino, mentre l’instabilità sarà più diffusa nelle ore centrali. Occasione di rovesci, temporali e colpi di vento soprattutto sulle zone interne.

Ampie aperture al Sud

Nel Sud, invece, il meteo sarà caratterizzato da variabilità e ampie aperture con qualche isolato piovasco pomeridiano sulle zone interne. Le temperature saranno diffusamente sotto media al Centro-Nord, mentre i venti saranno moderati meridionali. Inoltre, i mari saranno mossi.