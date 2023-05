Col trucco del Wi-Fi aumenti subito la velocità della rete in casa: una vera svolta

Un trucco del Wi-Fi che conoscono in pochissimi, ma grazie a questo si aumenta la velocità di rete di tutta la casa.

Inutile girarci intorno, la scelta del Wi-Fi è indispensabile per la vita di ogni giorno. Che sia professionale oppure per semplice svago, tutti in casa si ritrovano con la connessione per i propri dispositivo. Gli esperti del settore hanno voluto divulgare il trucco del Wi-Fi per aumentare la velocità di rete in tutta la casa. Ma come fare? È semplicissimo.

Trucco del Wi-Fi svelato dagli esperti

Computer, smartphone e tablet sono sempre connessi così come tutti quanti i dispositivi smart delle abitazioni moderni. Il numero di dispositivi collegati al Wi-Fi sono così tanti che spesso e volentieri tutto rallenta.

Spesso e volentieri ci si ritrova con la connessione lenta, che salta oppure che non riesce a caricarsi per guardare un film o per inviare un documento importante.

Lavorare da remoto significa poter avere degli strumenti sempre a disposizione, così come la connessione super veloce che non si blocca. Se la situazione diventa ingestibile, allora ci si mette al telefono per trovare la soluzione con gli esperti del settore.

Il magazine inglese Daily Star ha pubblicato un articolo molto interessante. Si tratta infatti di intervenire in autonomia al fine di velocizzare la rete, risolvendo il problema in pochissimo tempo. Gli inglesi, così come gli italiani, spesso e volentieri commettono moltissimi errori inconsapevoli per gestire la propria rete.

Un errore banale ma che implica la riduzione completa del servizio con una navigazione e connessione lentissima. Il modem dovrebbe assicurare un certo tipo di velocità, ma non sempre è consentito. Vale quindi la pena mettere in pratica questo trucco degli esperti.

Router e trucchi per aumentare la velocità

L’abitudine che spesso e volentieri la maggior parte delle persone ha è quella di spegnere il router del Wi-Fi una volta che non si usa.

È una accortezza corretta per l’ambiente e per il risparmio in bolletta, tuttavia ci sono anche dei “contro” in merito a questa azione. Chi spegne il modem di notte abbatte la velocità di rete.

Nella maggior parte dei casi i provider inviano aggiornamenti durante le ore notturne e meno trafficate. Se questo è spento non riceve gli aggiornamenti e smette di funzionare nella maniera adeguata.

Questo vuol dire che la maggior parte degli aggiornamenti del firmware sono programmati di notte, così che si evitino disagi durante l’intera giornata. Quando si spegne il dispositivo si compromette la sua funzionalità – la sua velocità e la performance.

È importante lasciare il modem acceso anche di notte, quando non viene usato al fine di poterlo avere sempre a disposizione e funzionante. Spegnerlo significa metterlo davanti ad una condizione poco corretta per il suo funzionamento corretto, come spiegano gli esperti.