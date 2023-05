Pisani nominato capo della Polizia, Giannini nuovo prefetto di Roma

By

Nomine del governo: Vittorio Pisani è il nuovo capo della Polizia di Stato, mentre all’uscente Lamberto Giannini è affidata la Prefettura di Roma. Una notizia che ha suscitato molte reazioni positive e gli auguri di esponenti politici e associazioni. Entrambi uomini dalla grande esperienza, hanno alle spalle ottimi risultati nella lotta alla criminalità organizzata e al terrorismo interno. Soddisfazione da parte del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.

Il Consiglio dei ministri ha approvato le nomine di Vittorio Pisani come nuovo capo della Polizia di Stato e il suo predecessore Lamberto Giannini a Prefetto di Roma. Una scelta che ha scatenato reazioni positive dalla maggior parte degli esponenti politici e le associazioni di categoria tra le quali il sindacato SIULP Nazionale. A non nascondere la propria soddisfazione, anche il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, che a margine della riunione del Cdm, ha voluto fare l’in bocca al lupo ad entrambi, dicendosi certo che sapranno svolgere al meglio il loro nuovo incarico.

Nomine del governo Meloni: soddisfazione per la scelta da parte di Piantedosi. Chi è Pisani, il nuovo capo della Polizia

Entrambi ritenuti professionisti di grande esperienza, Vittorio Pisani e Lamberto Giannini hanno ottenuto il via libera dal Consiglio dei ministri, diventando rispettivamente capo della Polizia di Stato e Prefetto di Roma. Una decisione applaudita dal ministro Piantedosi, che ha così voluto salutare la scelta: “Complimenti e auguri di buon lavoro al prefetto Lamberto Giannini per la nomina a prefetto di Roma e al prefetto Vittorio Pisani per quella a Capo della polizia – direttore generale della pubblica sicurezza. Sono convinto che, grazie alla loro professionalità ed esperienza, sapranno svolgere al meglio i nuovi prestigiosi incarichi a servizio delle Istituzioni e dei nostri cittadini”.

“Sono certo, conoscendo le straordinarie qualità di entrambi – ha quindi aggiunto il ministro – che la loro nomina contribuirà a rafforzare l’azione dello Stato sul versante della tutela dei diritti e della legalità”. Soddisfatto anche il sindacato della Polizia SIULP che ha voluto fare i suoi auguri con un post su Facebook: “Felicitazioni e complimenti a Vittorio Pisani, nuovo Capo della Polizia. Grazie a Lamberto Giannini per il lavoro svolto ed in bocca al lupo per il nuovo prestigioso incarico”.

56 anni, originario di Catanzaro, Vittorio Pisani ha una lunga esperienza alle spalle sia sul campo che nell’intelligence e si è sempre battuto con forza contro la criminalità organizzata. Dal 1990 al 1999 si occupa di diverse sezioni investigative della Squadra Mobile di Napoli, ottenendo poi il grado di vice questore aggiunto per meriti nel 1998 grazie all’operazione che permette la cattura dei capi in latitanza dell’Alleanza di Secondigliano.

Diventato dal 2004 capo della Squadra Mobile di Napoli, è sotto la sua guida che i suoi uomini giungono alla cattura e arresto dei superlatitanti Michele Zagaria e Antonio Iovine. Sulla vicenda viene creata addirittura una fiction, “Sotto copertura”, ma è sempre nello stesso periodo che viene imputato per favoreggiamento e rivelazione di segreto d’ufficio a seguito delle parole del pentito Salvatore Lo Russo.

Accuse per le quali verrà scagionato in via definitiva successivamente. Dal 2021 Pisani era vicedirettore dell’Aisi su indicazione dell’ex premier Mario Draghi e il ministero dell’Interno d’allora Luciana Lamorgese.

Chi è Lamberto Giannini, nuovo Prefetto di Roma

A passare il testimone a Pisani è Lamberto Giannini, ex capo della Polizia e nuovo Prefetto di Roma. Un ruolo difficile e impegnativo, per lui, poliziotto di grande esperienza ormai da più di trent’anni.

Nato proprio nella Capitale nel 1964, Giannini inizia la carriera nella Polizia di Stato nel 1989, superando il concorso per vice-commissario, dopo aver conseguito la laurea in Giurisprudenza.

Tra i suoi primi incarichi, le questure di Torino e Roma, poi nel 2004 ottiene la direzione della DIGOS della questura di Roma. Nove anni dopo è promosso dirigente superiore PS e sempre nel 2013 gli viene affidata la direzione del Servizio Centrale Antiterrorismo.

Dal 2017 è direttore della Direzione centrale della polizia di prevenzione e presidente della CASA. Prefetto dal 2019, nel 2020 diventa anche docente di Diritto Penale all’Università della Tuscia.

L’anno successivo, su proposta di Luciana Lamorgese, diventa Capo della Polizia, ruolo che ora dovrà passare al collega Vittorio Pisani, per prendere quello altrettanto prestigioso di Prefetto della città di Roma.

A dargli il benvenuto, il sindaco Roberto Gualtieri, con un post pubblicato su Twitter: “A nome mio e di tutta la città un caloroso benvenuto a Lamberto Giannini, nuovo prefetto di Roma. Ci incontreremo presto per iniziare un dialogo costante. Legalità, sicurezza e il bene della nostra comunità sono i nostri obiettivi condivisi. I miei migliori auguri di buon lavoro”.