Previsioni meteo, infuoca l’Italia: in queste regioni italiane arrivano 43 gradi

L’estate finalmente è iniziata, parola dei meteorologi. Ecco che cosa dicono le ultime previsioni meteo: 43 gradi arrivano in queste regioni. L’Italia si prepara a bruciare.

Il caldo che gli italiani attendevano da mesi è ormai giunto. L’Italia sarà travolta da un nuovo Anticiclone africano. In queste zone arrivano temperature record. Un caldo così torrido non si registrava da 10 anni.

Arriva finalmente l’estate: temperature record travolgono lo Stivale

Giungono finalmente buone notizie per gli italiani che da mesi aspettano l’arrivo dell’estate. Anche se con un po’ di ritardo, finalmente ci siamo: il caldo è arrivato e nelle prossime settimane diventerà così insopportabile da farci rimpiangere le temperature fresche dei giorni scorsi.

In arrivo temperature record su quasi tutto lo stivale italiano. In alcune regioni però si arriveranno a toccare addirittura i 43 gradi. Tutta colpa di un nuovo Anticiclone africano, proveniente dal deserto del Sahara, che farà infuocare l’Italia.

Prepariamoci a proteggerci da un’ondata di calore senza precedenti. Temperature così alte non si registravano, secondo gli esperti del tempo, da almeno dieci anni. È iniziata ufficialmente l’estate italiana.

Tra qualche ora, sul Mediterraneo arriveranno blocchi di correnti di aria calda che faranno aumentare vertiginosamente le temperature bloccando l’Italia sotto una campana di fuoco.

Previsioni meteo stravolte: afa e umidità infuocano il nostro Paese

Che il 2023 sarebbe stato particolare da un punto di vista climatico, gli esperti del tempo ce lo avevano annunciato già a gennaio. Nessuno si aspettava però che l’inverno durasse così a lungo.

Fino a qualche giorno fa, in quasi tutte le regioni dello stivale italiano, le temperature si sono mantenute piuttosto basse toccando addirittura ancora i 10 gradi durante la notte.

Il sole poi ha illuminato per poche ore solo alcune regioni italiane, perlopiù quelle collocate nel versante meridionale del nostro Paese. A predominare lo scenario climatico, soprattutto violenti temporali, alluvioni devastanti e addirittura grandinate.

Abbiamo visto tutti cosa è accaduto in Emilia Romagna. Tantissime le famiglie sfollate, le case distrutte e i terreni rovinati a causa di un’alluvione che ha finito per spazzare via tutto e mettere in ginocchio una intera regione.

Fortunatamente anche in queste zone il bel tempo sta per arrivare. Scopriamo quali sono però le regioni che più di altre dovranno fare i conti con temperature altissime: proprio qui si arriveranno a toccare i 43 gradi.

A pochissime ore dal Solstizio d’estate, l’Anticiclone africano fa il suo ingresso sul Mediterraneo: ecco che arriva Scipione che con le sue correnti d’aria calda, provenienti dal deserto del Sahara, si sta per abbattere sul nostro Paese.

Con Scipione arriverà il primo vero caldo dell’estate che secondo gli esperti del tempo durerà addirittura settimane. Giovedì le temperature si alzeranno notevolmente rispetto alla media.

Temperature record con 43 gradi: meteo stravolto

Blocchi roventi di aria calda attraverseranno il Mar Mediterraneo portando afa soprattutto nel corso della notte con temperature che non scenderanno mai al di sotto dei 23 gradi.

Anche il tasso di umidità sarà piuttosto fastidioso. Prepariamoci a giornate dal clima tropicale che ci faranno rimpiangere le mattinate fresche che finora hanno caratterizzato lo scenario climatico italiano.

Il bel tempo e le alte temperature terranno compagnia all’Italia per almeno tre settimane. L’Anticiclone africano travolgerà tutto il bacino del Mediterraneo ma alcune regioni già nelle prossime ore più di altre dovranno fare i conti con temperature record. Scopriamo più nel dettaglio dove si toccheranno i 43 gradi.

Secondo le previsioni meteo, infuoca l’Italia. Temperature altissime si registreranno soprattutto sul versante meridionale dello Stivale, in particolare nelle regioni di Puglia, Campania e Basilicata.

Nubi e cielo coperto invece a Nord-Ovest, il calore però anche in queste zone sarà presente così come alte temperature si registreranno persino sulle Alpi Occidentali.

Scipione farà danni anche in Toscana, in Pianura Padana e sulle isole: Sardegna e Sicilia questo fine settimana diventeranno bollenti. È proprio nelle zone che abbiamo menzionato che si sfioreranno i 43 gradi.

Nelle altre regioni italiane invece le temperature non scenderanno al di sotto dei 30 gradi. Tuttavia, l’Italia si ritroverà divisa in due. L’estate è sì iniziata ma non per tutti.

Nelle regioni settentrionali e in particolare a Nord-Ovest della penisola, nei prossimi giorni potrebbero esserci anche dei temporali lampo piuttosto violenti che faranno diminuire persino le temperature. In queste zone il bel tempo tornerà invece stabile a partire dalla prossima settimana.

Con il Solstizio d’estate inizia ufficialmente la bella stagione in tutta Italia o quasi. Le temperature record, umidità, afa e caldo torrido terranno compagnia agli italiani almeno fino a metà settembre.