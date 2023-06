Previsioni meteo ribaltate, masse d’aria calda dall’Africa: dove avremo 30 gradi

By

Cambio totale delle previsioni meteo: l’aria calda dall’Africa è pronta ad arrivare in Italia portando temperature da 30 gradi in su.

Che cosa sta succedendo al mese di giugno? Le previsioni indicano una continuazione da parte del vortice temporalesco, ancora presente in Europa. A scontrarsi c’è l’anticiclone africano che porterà a breve temperature altissime e caldo torrido. Si tratta dell’aria calda dall’Africa che abbraccerà la maggior parte delle regioni italiane. Ma con il sole o senza? La parola agli esperti del settore.

Quando arriva l’aria calda dall’Africa?

Il mese di giugno è appena iniziato e ha lasciato dietro un mese di alluvioni, disastri e mal tempo. In teoria è il momento dell’Estate Meteorologica anche se oramai questo vortice in arrivo dal Nord Europa non ha di certo lasciato molto all’immaginazione. I cambiamenti climatici sono sempre più palpabili con mano e lo sviluppo di pioggia con temporali annessi una certezza.

La circolazione atmosferica, così chiamata dagli esperti, potrebbe restare invariata ancora per molti giorni. È un’alta pressione insolita ma presente, anche se in Italia si potrà osservare un momento di bassa pressione che favorisce ancora il brutto tempo nella maggior parte delle regioni.

È un blocco che non tende a spostarsi dall’Italia e crea tutti questi disagi. L’aerea di bassa pressione è vasta, alimentata dal caldo tipico di questa stagione seppur in compagnia di temporali sparsi e intensi.

Tutto questo contrasta in ogni modo l’arrivo del caldo estivo e delle belle giornate. Le temperature resteranno invariate per la prima parte di giugno, per poi lasciare spazio ad un’altra situazione particolare. È in arrivo, infatti, l’aria calda dall’Africa.

Anticiclone africano in queste regioni

Come anticipato, si prospetta un cambiamento totale a seguito della prima settimana di giugno. Le temperature saranno in aumento come da proiezione del Centro Meteo Europeo, con espansione e arrivo dell’anticiclone che sta viaggiando verso il Mediterraneo.

Il cambiamento netto si avrà in merito alle temperature ma non al meteo. Questo anticiclone africano favorisce l’isolamento di questa bassa pressione presente, così da circolare liberamente e dare il via alla stagione.

Uno scenario che sembra arrivare intorno alla seconda settimana di giugno, con temperature che sfioreranno i 30°C. Le conferme si avranno giorno dopo giorno da parte dei meteorologi italiani, che monitorano costantemente la situazione in essere.

Giugno potrebbe essere il mese della svolta, lasciandosi alle spalle piogge e temporali che non abbandonano l’Italia da oramai un mese. Una situazione insostenibile, nonostante il grande bisogno di acqua contro la siccità dichiarata e confermata. Dalla seconda settimana di giugno tutto potrebbe cambiare: il consiglio è di osservare giorno dopo giorno il cambiamento meteo grazie agli esperti di settore.