Lula in visita a Roma: il programma e gli incontri con Mattarella e il Papa

Nella giornata di oggi, 21 giugno 2023, il Presidente brasiliano S.E. Luiz Inácio Lula da Silva è in visita ufficiale a Roma dove già avuto diversi incontri importanti.

Nella mattinata ha incontrato al Quirinale il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella intrattenendosi con lui anche a colazione.

All’incontro ha preso parte anche Edmondo Cirelli, Vice Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, a diffondere la notizia una nota pubblicata dal Quirinale.

Sergio Mattarella ha dichiarato che la presenza del Presidente brasiliano Lula a Roma è un onore per la nostra nazione, ed è stato per lui un piacere accoglierlo e dargli il benvenuto proprio al Quirinale.

“Lei ha incontrato qui al Quirinale due miei predecessori e sono molto lieto che torni al Quirinale da Presidente del Brasile” queste le parole di Sergio Mattarella quando ha accolto il Presidente Lula.

Ha poi voluto esprimere tutta la sua stima e l’apprezzamento per la politica di Lula e la difesa della democrazia e del Parlamento, rivolgendosi a quanto avvenuto durante l’attacco al Parlamento con il tentativo di sovvertire i risultati elettorali.

Per Mattarella è stato un momento di democrazia molto importante. Ha poi proseguito: “La sua presenza qui è l’occasione per ribadire ancora una volta la vicinanza e l’amicizia che lega il Brasile e l’Italia e la volontà di accrescere la nostra collaborazione sotto ogni profilo”.

Il Presidente Lula ha commentato l’incontro con Mattarella utilizzando un tweet su Twitter. Lula ha reso noto che durante l’incontro hanno discusso sul rafforzamento delle relazioni tra i due Paesi, sull’accordo con l’Unione Europea e Mercosur.

Ha poi comunicato che le due nazioni hanno l’intenzione di lavorare affinché si avvicinano maggiormente le università e si possano ampliare gli scambi commerciali tra le due nazioni.

Nel post diffuso da Lula anche un filmato in cui il Presidente Lula dice: “Presidente Mattarella, è una gioia immensa tornare in Italia. Soprattutto essere tornato in estate. Oggi sono qui a sperimentare il calde dell’Italia, che è forte come il caldo di Brasilia”.

Nel video ricorda poi che la sua relazione con l’Italia è molto antica e storica ed ha avuto inizio nel 1975 quando era alla presidenza del sindacato metallurgico dell’industria automobilistica del suo Paese.

A seguito dell’incontro con il Presidente Mattarella c’è poi stata l’udienza con Papa Francesco al Vaticano. Papa Francesco e il Presidente Lula si sono salutati in commovente abbraccio.

L’udienza si è tenta nel primo pomeriggio nell’Auletta dell’Aula Paolo VI. Insieme al Presidente Lula c’era anche la moglie Rosangela “Janja” da Silva.

Lula ha invitato ufficialmente il Pontefice a prendere parte alla festa Cirio de Nazaré che si svolge ad ottobre a Belém-Parà ed è in onore della Madonna.

Il colloquio con il Papa è stato privato ed è durato 45 minuti. Dopo l’incontro c’è stata la presentazione della delegazione brasiliana e poi lo scambio dei doni. Il Presidente Lula ha donato al Pontefice un’incisione realizzata da Pernambuco J.F. Borges che raffigura la Sacra Famiglia.

Sua moglie ha invece donato la statua di Nostra Signora di Nazarè, di Belem. Il Papa ha invece donato un bassorilievo realizzato in bronzo con la scritta “La pace è un fiore fragile”.

Lula con un tweet ha voluto ringraziare il Pontefice per l’udienza e per la bella conversazione avuta sulla pace nel mondo.

L’incontro con la Schlein e l’incontro con Meloni

Elly Schlein, segretaria del Pd, ha reso noto sui social di aver incontrato il Presidente Lula. Nel suo messaggio ha chiarito che l’incontro gli ha permesso di confrontarsi con il Presidente sulle sfide comuni e sui grandi temi globali tra cui democrazia, cambiamento climatico e disuguaglianza.

“Lula è un simbolo straordinario di lotta, di riscossa e di rivincita delle persone più deboli su una destra estrema che anche in Brasile ha spaccato la società, emarginato i più deboli e fatto gli interessi di pochissimi” queste le parole della segretaria del Pd.

È atteso nel pomeriggio di oggi invece l’incontro con la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni.