Previsioni Meteo, bombe d’acqua e grandine in arrivo: queste le regioni travolte

Previsioni Meteo, bombe d’acqua e grandine in arrivo sul nostro Stivale. I meteorologi lanciano l’allarme: il maltempo che sta per arrivare è pronto già a fare danni in queste regioni.

Il maltempo non si ferma. Dopo una tregua durata appena 48 ore, l’Italia ritorna ad essere travolta da temporali e addirittura grandinate. In arrivo bombe d’acqua che mettono in allerta gli esperti del tempo. Attenzione soprattutto se vivete in queste regioni.

Il maltempo torna in Italia

Per sole 48 ore il maltempo che da settimane perversa in Italia, sembrava aver finalmente deciso di concedere una tregua al nostro Paese. Neanche il tempo di godere di queste brevi giornate soleggiate e con temperature piacevoli che arrivano già delle pessime notizie per lo stivale italiano.

Le previsioni meteo non sono per nulla incoraggianti. Bombe d’acqua e grandine in arrivo. Queste in particolare le regioni che dovranno prestare massima attenzione.

Scatta in alcune anche lo stato di allerta arancione. La situazione è piuttosto pericolosa. I fenomeni climatici dei prossimi giorni saranno nel mirino degli esperti del tempo. Che cosa succederà e soprattutto dove, lo scopriamo insieme. A quanto pare dobbiamo rassegnarci all’idea che l’estate, almeno per il momento, è ancora tanto lontana.

Previsioni Meteo, bombe d’acqua e grandine in arrivo su queste regioni

Non piove da 48 ore in quasi tutte le regioni dello stivale italiano. Questa tregua dal maltempo ha fatto tanto piacere ai cittadini italiani che per un momento hanno sperato nell’arrivo del bel tempo.

Ci dispiace dover comunicare però delle notizie che non faranno sicuramente piacere a tanti. Questa breve pausa dal maltempo è già cessata. Nei prossimi giorni tutto lo Stivale, da Nord a Sud, sarà travolto nuovamente da piogge e in alcune regioni arriveranno persino delle violente grandinate.

La situazione climatica delle ultime settimane mette in agitazione gli esperti del tempo. I meteorologi credono che tra qualche giorno possa ripetersi quanto verificatosi solo qualche settimana fa in Emilia Romagna.

Secondo quanto riportato anche da Coldiretti, l’alluvione che ha colpito l’Emilia ha provocato danni alle coltivazioni, al raccolto primaverile e di conseguenza anche all’economia italiana.

In sole 48 ore, sono arrivate ben 15 bombe d’acqua e anche la grandine, piuttosto consistente, che ha contribuito a sradicare le piante e far cadere i frutti, rendendo i prodotti agricoli purtroppo impossibili da mettere sul mercato.

Temporali e temperature basse: torna l’autunno nel nostro Paese

E il peggio per i meteorologi deve ancora arrivare. Anche nei prossimi giorni, tutta l’Italia sarà bagnata, secondo le ultime previsioni meteo, da forti temporali che non risparmieranno nessuna regione del nostro Paese.

Si teme che altre bombe d’acqua possano rovesciarsi sullo Stivale così come si attendono anche grandinate, in particolare nelle regioni centro-meridionali.

Non solo rovesci sparsi e temporali violenti ma anche una diminuzione delle temperature. Gli esperti del tempo dicono che delle infiltrazioni di aria fredda provenienti dal Nord Europa stanno già transitando sul bacino del Mediterraneo pronte a fare il loro ingresso, a breve, in Italia.

Le temperature si abbasseranno anche di 6 gradi rispetto alla media, soprattutto di notte. Dovranno prestare particolare attenzione al cattivo tempo non solo le regioni collocate nel versante al centro-meridionale dell’Italia ma anche le regioni settentrionali e persino le Isole.

Nelle prossime ore, attesi nubifragi e mare agitato con onde alte che impediscono la navigazione sicura, in Sicilia. Dimentichiamoci dunque dei 30 gradi e del caldo rovente che per il momento resta ancora un miraggio.

Anche se i meteorologi avevano dichiarato che a partire dal 2 giugno l’estate sarebbe finalmente arrivata in Italia, le ultime previsioni meteo contraddicono queste dichiarazioni. Il tempo è imprevedibile e ce lo sta mostrando. Con molta probabilità, potremo iniziare a parlare di estate solo a metà giugno.

Si prospettano invece dei mesi bollenti luglio e agosto, con temperature che nelle regioni centrali e meridionali dello Stivale supereranno i 37° e in Sicilia e Sardegna invece si sfioreranno i 46 gradi.

Per il momento però, l’Italia torna a fare nuovamente i conti con il maltempo che non vuole proprio saperne di abbandonarci. Abbiamo una sola ed unica certezza per ora: nei prossimi giorni piogge, grandine e basse temperature ci terranno ancora compagnia.