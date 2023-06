In arrivo un chatbot anche per Instagram?

Meta starebbe sviluppando un chatbot IA per Instagram: in che modo, tale tecnologia potrebbe cambiare l’uso dell’app?

Secondo quanto riferito dal famoso sviluppatore e leaker italiano Alessandro Paluzzi, sembra che Meta stia attualmente testando l’integrazione di un chatbot basato sull’IA all’interno dell’interfaccia di Instagram, piattaforma social nata per la condivisione di fotografie e poi evolutasi includendo contenuti video. Grazie a questa funzionalità, gli utenti saranno in grado di porre domande e ricevere suggerimenti in modo impeccabile. Vediamo cosa è stato svelato in merito.

Un chatbot IA anche per Instagram. Ciò sarebbe nei piani di Meta, secondo quanto rivelato da Alessandro Paluzzi, sviluppatore e leaker italiano.

Il particolare più intrigante, fra quelli rivelati, riguarda l’opzione di scegliere tra 30 personalità differenti, permettendo così interazioni variegate, ognuna con il proprio tono e stile distintivo.

#Instagram is working on bringing AI Agents (Bots 🤖) to your chats for a more fun and engaging experience 👀

ℹ️ AI Agents will be able to answer questions and give advice.

You'll be able to choose from 30 different personalities. pic.twitter.com/4eWLBbvs8w

— Alessandro Paluzzi (@alex193a) June 5, 2023