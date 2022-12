Previsioni meteo, arriva l’incubo gelicidio in Italia: non accadeva da anni

Secondo le prossime previsioni meteo, nei prossimi giorni è in arrivo un gelo che non si vedeva da anni. Ecco le regioni interessate.

Con l’arrivo di dicembre le temperature sono cominciate a calare notevolmente dando un’anticipazione di quello che sarà il prossimo inverno che tra qualche settimana busserà alle porte del nostro Paese.

Già da qualche giorno una bassa pressione ha coinvolto tutta la zona del Nord Europa facendo diminuire di qualche grado le temperature che già si sono abbassate nel mese di novembre.

Meteo: ecco cosa aspettarsi nei prossimi giorni

Il maltempo ha cominciato a far visita a gran parte dell’Europa già a cominciare da venerdì 9 dicembre e questo ha portato abbondanti nevicate in Italia, nella fattispecie nella zona Alpina.

In particolar modo, Courmayer si è risvegliata con una quota di neve come non si vedeva da anni facendo felici tutti coloro che amano questa atmosfera che con il periodo natalizio si sposa alla perfezione.

Anche a Trento c’è stata una forte nevicata a bassa quota e questo fenomeno viene chiamato dagli esperti nevicata da rovesciamento, in quanto i fiocchi sono molto grossi e bagnati.

Questo crea problemi alla viabilità e al trasporto e nei prossimi giorni la situazione seppur sembra esserci un miglioramento nella giornata di domenica 11 dicembre, sembra non migliorare per i giorni a seguire.

Le Alpi, sono pronte ad attendere forti nevicate abbondanti ma è l’incursione di aria fredda che coinvolgerà tutta la Penisola facendo calare le temperature di altri gradi prima nel Nord e poi nei giorni successivi nel Centro.

Il maltempo sembra colpirà nel dettaglio il Triveneto e l’Emilia Romagna dove non si escludono rovesci ed episodi di neve nelle città di Cesena, Imola, Forlì e Faenza dove potrebbero raggiungere anche i 200-300 m.

Il gelo in Italia

Ma dalla settimana successiva, l’incubo gelicidio arriverà dal Nord Europa dopo tanti anni che non si presentava in Italia e comincerà a far capolino a partire da Mercoledì 14 dicembre.

La zona più interessata è la Pianura Padana, dove si verificheranno bruschi abbassamenti di temperatura ma tutta l’Italia ne sarà coinvolta. Inizialmente il Nord e il Centro e poi verso la seconda metà di dicembre anche il Sud e le Isole.

Questo è dovuto dall’arrivo di un fenomeno che raffredda la superfice oceanica e fa si che i venti gelidi arrivino sulle nostre regioni con del gelo che non si aveva da tantissimi anni, infatti, quello 2022-2023 è previsto come uno degli inverni più freddi di sempre.

Da tempo si sta parlando di questo inverno, che sembra toccherà il suo massimo di gelo nei mesi di gennaio e febbraio regalando così all’Italia delle temperature che non si vedevano dal 2001.

Non ci resta quindi che mettersi ai ripari e armarsi di piumini e piumoni per far fronte a questo gelo che sembra stia per far compagnia all’Italia nei prossimi mesi fin quando con l’arrivo della primavera le cose miglioreranno.

Trattandosi di “previsioni”, è sempre meglio consultare periodicamente il meteo per informazioni più dettagliate e precise che vengono comunicate dagli esperti in materia.