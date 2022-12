Marocco-Portogallo, probabili formazioni

La sfida tra Portogallo e Marocco apre l’ultima giornata di quarti di finale in Qatar, i lusitani scelgono ancora Goncalo Ramos dal primo minuto al posto di Cristiano Ronaldo e cercano di confermarsi come una delle candidate principali al titolo dopo la goleada ai danni della Svizzera.

Di fronte un Marocco compatto ed unito che ha acquisito ulteriore fiducia eliminando dal mondiale la Spagna e che oggi punta a superare un’altra big del calcio europeo.



Il Portogallo ha smentito la polemica sul caso Cristiano Ronaldo, il fenomeno di Madeira rimane il capitano della squadra ma anche oggi inizierà la partita dalla panchina.

La nazionale di Santos sembra aver trovato un equilibrio perfetto con l’attaccante del Benfica ed oggi proverà a fare la partita fin dal primo minuto cercando di sorprendere l’organizzatissima difesa marocchina.

Fondamentali saranno anche le palle inattive: il Marocco infatti ama difendersi arretrando molto il baricentro ed i grandi saltatori lusitani potrebbero fare la differenza.

Il Marocco ormai non è più una sorpresa, Regragui ha dato un’identità chiara ai suoi che giocano a memoria difendendosi in modo ordinato e ripartendo prevalentemente sulla corsia di destra grazie alla velocità di Hakimi ed alla tecnica di Ziyech.

Nessuna squadra africana aveva mai raggiunto i quarti di finale in un campionato del mondo, il Marocco non vuole accontentarsi e dopo la Spagna l’obiettivo è quello di eliminare anche il Portogallo.

Marocco con il 4-3-3, En-Nesyri è l’unica punta

Nessuna novità per Regragui che schiera il suo Marocco con il classico 4-3-3 adattando Mazraoui sulla corsia di sinistra per lasciare la fascia opposta alla velocità di Hakimi.



In porta l’eroe della sfida con la Spagna Bono, davanti a lui Hakimi, El Yamiq, Saiss e Mazraoui.

Centrocampo di qualità e quantità con Amallah, Amrabat e Ounahi che giocheranno a sostegno del tridente formato da Ziyech, En-Nesyri e Boufal.

Portogallo ancora senza Cristiano Ronaldo

Santos conferma gli stessi undici che hanno superato la Svizzera agli ottavi di finale, rinunciando a Cristiano Ronaldo e con il classe 2001 Goncalo Ramos titolare in attacco.

Tra i pali Diogo Costa, difesa a quattro formata da Dalot, Pepe, Ruben Dias e Guerreiro.

William Carvalho, Otavio e Bruno Fernandes guideranno il centrocampo, davanti il tridente sarà quello composto da Joao Felix, Gonçalo Ramos e Bernardo Silva.

La vincente affronterà una tra Francia ed Inghilterra che si sfideranno stasera, la partita sarà trasmessa alle ore 16 italiane e sarà visibile in diretta in chiaro sui Canali Rai ed in streaming tramite l’app RaiPlay.