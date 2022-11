Previsioni meteo, alluvione lampo in arrivo: dove sta per esplodere il maltempo

Ecco quali sono le previsioni meteo dei prossimi giorni in Italia, Purtroppo arriverà un’altra davvero intensa ondata di maltempo.

Continuate a leggere il nostro articolo per scoprire tutto sulle previsioni del tempo dei prossimi giorni, che purtroppo non sembrano presagire nulla di buono per il nostro Paese.

L’Italia a rischio idrogeologico, le previsioni meteo

Il nostro Paese sta correndo il rischio idrogeologico, che mette in allarme tutti e fa sì che le autorità siano ancor più vigili per prevenire tutti i danni che potrebbero essere causati dal maltempo. Un meteo in peggioramento è previsto soprattutto al sud e sulle isole.

Il Centro Meteo Italiano ha fatto le sue analisi e ha messo in evidenza che presto arriverà in Italia una nuova perturbazione che porterà con sé un tempo davvero negativo. L’allerta è distribuita in generale su tutta Italia, ma in particolare nella fascia meridionale del nostro Paese.

La giornate di lunedì, 28 di novembre 2022 si è rivelata molto più positiva rispetto alle previsioni avanzata. Non possiamo dire lo stesso, purtroppo, del tempo che si configurerà a partire dalla giornata di martedì, 29 di novembre del 2022.

Il maltempo sull’Italia arriverà avanzando dal golfo del Leone sito sul Mediterraneo e si propagherà su tutta la zona sud occidentale, che va a toccare soprattutto la Sicilia e la Sardegna.

L’allarme in Italia si focalizza specialmente sulla possibilità che avvengano dei seri nubifragi e alluvioni. Anche la Campania potrebbe essere condizionata da questa nuova perturbazione, che negli scorsi giorni ha causato la tragedia dell’isola di Ischia.

Il maltempo non dà pace al nostro Paese

Come sicuramente tutti saprete, lo scorso sabato si è verificato un vero e proprio cataclisma sull’isola di Ischia. A causa del maltempo, una gravissima frana ha colpito l’isola e ha provocato il ferimento, la scomparsa e la morte di alcuni abitanti della zona.

Già prima di questa tragedia e dopo ancor di più, bisogna fare attenzione ed evitare di uscire di casa, nel caso in cui fosse sicura, o è necessario recarsi in un luogo ritenuto idoneo, specialmente nelle ore nelle quali si prevede che il maltempo peggiori.

L’allerta meteo non si riferisce soltanto alla giornata di martedì, 29 di novembre del 2022, ma in generale alla settimana che stiamo vivendo e che si rivelerà davvero turbolenta in special modo per le zone del sud Italia.

A commentare la nuova perturbazione ci ha pensato anche Antonio Sanò, il fondatore e il direttore del sito web IlMeteo.it. L’esperto ha annunciato che in questa settimana il maltempo partirà dal sud Italia e raggiungerà anche regioni come la Calabria, la Basilicata, la Campania e la Puglia, oltre che come abbiamo già detto la Sicilia e la Sardegna.

Le piogge non si limiteranno a essere leggere, ma purtroppo assumeranno i connotati di veri e proprio nubifragi e alluvioni, che potrebbero causare seri danni alle zone citate. Il rischio idrogeologico è presente e purtroppo è alto.

Non vi resta che continuare a seguirci per scoprire l’evoluzione del maltempo previsto in questi giorni.