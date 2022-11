Si vociferava da giorni, ora è ufficiale: Mattia Binotto non sarà più il team principal della Ferrari. L’ingegnere motorista, da 28 anni alla scuderia di Maranello, si è dimesso e ora le sue dimissioni sono state accettate ufficialmente. Si apre un periodo di nuova instabilità per la Rossa, ma con il profilo di Frederic Vasseur già all’orizzonte.

Dal 31 dicembre Binotto, quindi, non sarà più il team principal della Ferrari. E quindi inizia le escalation per trovare un sostituto, con Vasseur che potrebbe lasciare la Sauber di conseguenza.

Binotto lascia la Ferrari: le dimissioni del team principal

Mattia Binotto, dopo 28 anni di onorata carriera in Ferrari, lascerà la scuderia di Maranello. Il team principal, come annunciato in un comunicato della Rossa, ha rassegnato le sue dimissioni, che la società ha accettato: “La Ferrari annuncia di aver accettato le dimissioni di Mattia Binotto che il 31 dicembre lascerà il suo ruolo di team principal della Scuderia. Inizia ora il processo per identificare il suo sostituto, che dovrebbe concludersi nel nuovo anno“.

Molto probabilmente, a sostituire l’ingegnere motorista sarà Frederic Vasseur, che ora lavora per la Sauber. È lui, infatti, il nome che circola da giorni, da quando la notizia delle dimissioni di Binotto era nell’aria. Ma ora ci arriviamo.

Ieri siamo andati a dormire con un vero e proprio terremoto ancora in atto, quello che ha portato alle dimissioni dell’intero Consiglio d’amministrazione della Juventus, compreso Andrea Agnelli. Nelle tante analisi che sono seguite, in molti hanno sottolineato che anche in casa Ferrari si sarebbe verificato qualcosa di molto importante già nelle ore immediatamente successive. E così è stato. Da settimane si parlava di un possibile ribaltone alla guida della Ferrari, di un nuovo cambio epocale. Ora i tempi sono maturi per gli annunci e, infatti, come vi abbiamo detto, sono arrivati già questa mattina.

Si tratta di una giornata epocale per il team, visto che si tratta di una collaborazione che si interrompe dopo 28 anni. E, per molti, sarà anche una questione di cuore. È vero che gli errori commessi dalla Ferrari in questa stagione sono stati tanti e anche gravi, ma Binotto ha legato la sua intera carriera al team di Maranello, sfruttando soprattutto le sue competenze da ingegnere motorista. Nel 2019 è arrivata poi una nuova sterzata che l’ha portato a ricoprire la posizione di team principal, dopo un nuovo terremoto, quello che l’ha portato a succedere a Maurizio Arrivabene.

Nelle ultime stagioni, però, la Ferrari non è proprio decollata. Lo scrivevamo, anche quando la macchina sembrava funzionare al meglio, gli errori sono stati tanti. I successi finali ben pochi. E poi i rapporti con il pilota più importante a Maranello, quel Charles Leclerc che è uomo di punta e speranza per tutta la Scuderia, sembrano essersi incrinati. Binotto era salito alla carica di team principal con il chiaro obiettivo di riportare la Ferrari al successo iridato: non è arrivato, ma non è tutto da buttare. Nel 2022 appena passato alla storia, infatti, è arrivato un secondo posto nel Mondiale sia per quanto riguarda la classifica piloti, sia quella costruttori. Le colpe non sono tutte le sue, sia chiaro, ma la sensazione è che si voglia iniziare un nuovo corso e con una macchina che pare finalmente competitiva.

Oltre al comunicato ufficiale, comunque, sono arrivate anche le dichiarazioni di Binotto: “Con il dispiacere che ciò comporta, ho deciso di concludere la mia collaborazione con Ferrari. Lascio un’azienda che amo, della quale faccio parte da 28 anni, con la serenità che viene dalla convinzione di aver compiuto ogni sforzo per raggiungere gli obiettivi prefissati”. Poi si lancia in un’analisi piuttosto approfondita sul futuro del team: “Lascio una squadra unita e in crescita. Una squadra forte, pronta, ne sono certo, per ottenere i massimi traguardi, alla quale auguro ogni bene per il futuro. Credo sia giusto compiere questo passo, per quanto sia stata per me una decisione difficile. Ringrazio tutte le persone della Gestione Sportiva che hanno condiviso con me questo percorso, fatto di difficoltà ma anche di grandi soddisfazioni”.

