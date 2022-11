Charlotte di Cambridge, stravolti i piani a Windsor: il titolo passa a lei

Charlotte di Cambridge, cambia tutto a Windsor: il titolo passa a lei. Arrivano delle novità incredibili dal Regno Unito per la secondogenita di William.

Nata nel maggio 2015 a Paddington a Londra, nel Regno Unito, Charlotte Elizabeth Diana è la seconda figlia di Kate Middleton e del principe William, nuovi principi del Galles nonché la sorella più piccola di George e quella più grande di Louis.

Lei, terza in linea di successione al trono inglese, gode del titolo di principessa del Regno Unito e di quello di Sua Altezza reale, grazie a un colpo di genio della Regina Elisabetta che ha concesso anche alle donne della famiglia Windsor di continuare la “scalata” al trono inglese.

Bambina estremamente intelligente, educata, dolce, sensibile e dal temperamento equilibrato, è la principessa non soltanto della Royal Family ma anche di mamma Kate e di papà William.

Si dice che il principe inglese abbia un debole per la sua unica femmina, la sola in grado di conquistare il suo cuore ancor più di Kate Middleton, la regina della sua vita. Charlotte è una figlia adorabile e una sorella premurosa soprattutto con Louis al quale, come una maestrina, sta insegnando a comportarsi bene nell’alta società.

Proprio per lei ci sono delle novità interessanti in arrivo. Cambia tutto a Windsor, il titolo passa a lei. Re Carlo così ha deciso.

Cambia tutto a Windsor: lei ottiene il titolo reale

Novità succulente in arrivo per Charlotte di Cambridge. La secondogenita di Kate e William potrebbe presto diventare Duchessa di Edimburgo. Sembra proprio che suo nonno, Re Carlo III, sovrano d’Inghilterra, abbia deciso che l’importante e prestigioso titolo, un tempo appartenuto a suo padre, il duca Filippo, passi ora alla secondogenita dei nuovi principi del Galles.

Fino a poche settimane fa, si credeva che questa onorificenza così importante dovesse arrivare ufficialmente per il principe Edoardo, il fratello più piccolo di Re Carlo e l’ultimogenito della Regina Elisabetta.

A lui sembra che la madre avesse promesso questa carica dopo la morte del principe Filippo ma Re Carlo che è al potere, sembra non avere intenzione di tener fede al desiderio della compianta Queen Elizabeth.

Il nuovo monarca avrebbe intenzione di destinare il titolo di Duchess of Edinburgh alla piccola Charlotte, non solo per fare un omaggio alla Regina Elisabetta ma anche per sottolineare l’importanza del ruolo che le donne della famiglia Windsor hanno e avranno a corte sempre.

Al momento, Charlotte è terza in linea di successione al trono britannico, dopo suo padre William e suo fratello George. Nel caso però quest’ultimo non dovesse avere figli, sarà lei un giorno a salire sul trono d’Inghilterra senza lasciare il posto a Louis che, in ordine di successione, potrebbe diventare sovrano d’Inghilterra solo dopo di lei.

Loro due fuori: cosa ha deciso Re Carlo

Questa è una grande innovazione per la monarchia britannica perché fino a qualche anno fa, le donne erano escluse dalla possibilità di salire al potere. Vedete per esempio la principessa Anna che non ha avuto modo di poter succedere a sua madre.

Invece Queen Elizabeth, come ricorda il The Mail on sunday, nel periodo in cui Kate era incinta di George (il cui sesso ancora era sconosciuto), decise di cambiare una regola di successione stabilendo che anche le eventuali figlie femmine degli eredi potessero aspirare al trono d’Inghilterra.

Il titolo di duca di Edimburgo è ambitissimo a corte. Prima di Filippo, soltanto altri due reali lo hanno detenuto: Giorgio I lo concesse nel 1726 a suo nipote Federico, ex principe del Galles e poi successivamente, la regina Vittoria lo diede a suo figlio, il principe Alfred.

Le principesse inglesi, Eugenia e Beatrice, erano le papabili ad ottenere questo titolo ma Carlo a quanto pare, ha preferito concederlo a Charlotte, la sua nipotina preferita.