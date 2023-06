Previsione nera di Giuliacci: irruzione di pioggia e temporali in queste regioni

Le previsioni meteo di Giuliacci non lasciano molto all’immaginazione: queste regioni saranno colpite da pioggia e temporali.

Pioggia e temporali non lasceranno ancora l’Italia, come afferma e conferma Giuliacci. Purtroppo in questo periodo il vortice di brutto tempo ha preso il sopravvento e sembra proprio che la primavera non arrivi in alcun modo. Alcune Regioni italiane hanno avuto la peggio, come l’Emilia Romagna che sta combattendo con il post alluvione e tutto ciò che ne consegue. Nelle prossime ore non è previsto un miglioramento e sembra proprio che non si possa far nulla se non aprire l’ombrello.

Previsioni meteo in Italia

Giugno non è iniziato con il piede giusto. Per tutti coloro che attendevano l’arrivo del sole e delle belle giornate, sembra proprio che al momento non abbiano alcuna intenzione di farsi vedere. Piogge e temporali, con grandinate in tutta Italia non solo per il ponte ma anche per i giorni successivi.

I temporali continuano la loro corsa con rovesci di pioggia e grandine nella maggior parte delle Regioni, a causa delle correnti fredde che arrivano direttamente dal Nord Europa.

I primi giorni di giugno sono particolari, infatti hanno un inizio giornata con il sole per poi lasciare spazio ai temporali durante il pomeriggio. Le Regioni maggiormente colpite sono il Nord, in particolare Lombardia e Piemonte.

Nelle ore successive il Nord sarà sempre colpito da maltempo per poi abbracciare anche altre regioni del Centro sino al Sud. Il maltempo non ha intenzione di lasciar stare nessuno, con una instabilità interna pomeridiana che si sposta lungo le regioni sino ad interessarle tutte quante. Le temperature non sono basse, ma ci potrebbero essere dei momenti di stallo con qualche grado in meno la notte.

Pioggia e temporali: le previsioni di Giuliacci

Il colonnello Mario Giuliacci è un volto noto della TV e un vero punto di riferimento per quanto riguarda le previsioni del meteo. Da oltre un mese afferma che non sono previsti dei miglioramenti. Nelle prossime ore non mancheranno dei fenomeni temporaleschi, con grandine e pioggia su tutto il territorio.

La novità è che le temperature saranno in aumento di circa 30 gradi, come da stagione attuale. I valori massimi non sono anomali, mentre lo è l’instabilità che sta attraversando tutta l’Italia.

Non si possono avere delle buone notizie e i primi giorni di giugno sono interessati da questo vortice di brutto tempo, in arrivo dal Nord Europa. In effetti, nonostante qualche ora di sole, le nuvole nere prendono il sopravvento e non lasciano spazio alle belle giornate.

Tornerà prima o poi il caldo e il sole? Per ora sembra si debba attendere ancora due settimane, quando il vortice andrà via e lascerà spazio alla primavera. In ogni caso, al momento, sono previste solamente piogge e temporali con grandinate sparse.