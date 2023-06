Un link manda in tilt WhatsApp: come risolvere questo problema

L’app di Whatsapp su Android mandata in tilt da un link. I passaggi da attuare per risolvere il problema in men che non si dica.

È stato scoperto un bug che colpisce WhatsApp su Android e che può causare il crash dell’app, semplicemente cliccando su un link ricevuto in chat. Anche se sembra un grave problema per gli utenti colpiti, in realtà, esiste un modo semplice per risolvere questo inconveniente in semplici passaggi.

WhatsApp su Android in tilt a causa di un link

È stato riscontrato un bug su WhatsApp che può causare il crash dell’app facendo clic su un link ricevuto da un contatto all’interno della chat.

Questo problema riguarda solo la versione Android dell’app, sia standard che business: anche se può sembrare molto grave, non è irrisolvibile, ma non basta semplicemente il riavvio dell’applicazione, in quanto il problema – come noterete – è lì ancora ad attendervi.

Il problema si verifica quando si riceve un link nell’immagine di copertina. Se si fa tap sul link, l’app viene mandata in crash e il problema persiste ogni volta che si riapre la conversazione.

Lo stesso accade se si pubblica la URL come aggiornamento dello stato. Il bug potrebbe essere causato da un conflitto interno e dovrebbe essere risolto da WhatsApp con una patch. Se, invece, si clicca sul link, non sembrano esserci problemi riportati.

Tuttavia, esiste una soluzione molto semplice per ripristinare il corretto funzionamento di WhatsApp in pochi passaggi.

Come risolvere il bug

C’è un bug su WhatsApp che porta all’interruzione dell’app su Android. Il link problematico è wa.me/settings, che dovrebbe condurre alla schermata delle impostazioni di WhatsApp ma, invece, causa la chiusura improvvisa dell’app.

Quando si riapre la chat in cui il link è stato digitato, l’app continua a chiudersi ripetutamente.

La situazione non è critica e – per risolvere il problema su Android – è sufficiente accedere a WhatsApp tramite la web app, aprire la conversazione dal computer e cancellare il messaggio contenente il link problematico.

Successivamente, riaprendo l’app su smartphone, il link, che provocava il crash continuo dell’app, non sarà più presente e la stessa tornerà a funzionare regolarmente.

In passato, nel 2018, si è già verificato un problema simile, quando la digitazione di un carattere indiano in lingua telugu causò il crash dell’intero sistema operativo (allora si trattava di iOS 11) e della Springboard su WhatsApp, Messaggi, Gmail e Messenger.

Nel caso del link wa.me/settings, invece, il problema sembra essere limitato solo a WhatsApp e solo su Android. Anche l’inserimento dell’URL come aggiornamento di stato porta alla manifestazione del problema.

Per evitare i continui crash – causati dal bug di WhatsApp su Android – si consiglia di non aprire la chat in cui compare il link problematico.

Qualora vi sfuggiste tale dettaglio, potete – come dicevamo – accedere alla versione web per cancellare il messaggio contenente il link. In questo modo, il problema non si ripeterà. È previsto che Meta rilasci un aggiornamento che risolverà completamente il bug.