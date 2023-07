Preparatevi a ricevere questa lettera dall’INPS: nuovi importi sulla pensione

Ecco quali pensionati ricevono lettera dall’INPS quest’anno e quali sono i motivi. In tanti stanno temendo il peggio.

Vi sveliamo tutto sulla lettera proveniente dall’Ente di Previdenza Sociale che in tantissimi stanno ricevendo. Nessuno se lo aspettava.

Comunicazioni dall’Ente di Previdenza Sociale, quando temerle

Le comunicazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate e dall’Ente di Previdenza Sociale INPS sono sicuramente le più temute. In tantissimi tra i cittadini italiani, infatti, hanno paura di ricevere una comunicazione dall’INPS per qualche motivo da loro sconosciuto.

Ad esempio, è possibile ricevere una comunicazione da parte dell’ente in questione come preavviso per il ritiro del cedolino. Il cedolino viene ritirato quando, ad esempio, l’importo percepito dal soggetto era erroneo.

Ricevere una comunicazione di questo tipo, quindi, può voler indicare che un pensionato presto perderà delle maggiorazioni sulla pensione o addirittura il totale sul cedolino.

Altre volte, però, ricevere una comunicazione da parte dell’INPS non indica qualcosa di negativo. Questo è un caso in cui, ad esempio, un cittadino italiano è fortunato per aver ricevuto una comunicazione di questo tipo. Di seguito vi sveliamo perché e quali pensionati ricevono una lettera dall’INPS attualmente.

Pensionati ricevono lettera dall’INPS

In questi giorni sta circolando l’informazione che attualmente sarebbero vari i pensionati che ricevono lettera dall’INPS per un motivo in particolare.

L’Ente di Previdenza Sociale starebbe contattando tutte quelle persone che avrebbero già maturato i requisiti necessari per l’ingresso in pensione. L’ente italiano starebbe contattando i cittadini in modo diretto, per proporre loro di inviare una domanda per richiedere il trattamento pensionistico.

Quello che i cittadini dovrebbero fare è inoltrare un modello che è disponibile online già in forma precompilata. L’ente, infatti, è già in possesso di tutti i dati appartenenti ai cittadini che prossimamente entreranno in pensione.

In particolare, l’ente starebbe contattando tutti quei cittadini che hanno già un’età superiore ai 65 anni. I cittadini con più di 65 anni, che non hanno ancora beneficiato delle misure di prepensionamento, verranno contattate al più presto possibile dall’INPS.

L’INPS invierà a quei soggetti un messaggio, per invitarli ad accedere alla piattaforma del sito dell’INPS. Una volta dentro, potranno trovare il modello precompilato da inviare. Secondo alcune indiscrezioni, i soggetti che l’INPS potrebbe contattare sono circa 5 mila.

L’INPS invierà loro un messaggio di testo semplice (SMS) e una notifica per mezzo dell’app IO. Anche sulla piattaforma dell’INPS, nell’area MyINPS, i cittadini potranno vedere una notifica che permetterà ai cittadini di seguire le istruzioni. Le istruzioni in questione agevolano il cittadino nella richiesta di pensionamento.

E non è tutto, perché può capitare che il cittadino in questione non stia attento e non legga l’SMS né la notifica che arriva nell’applicazione IO e in quella dell’INPS. Proprio per questo, l’Ente di Previdenza Sociale ha già inviato i nominativi dei cittadini interessati alle Direzioni regionali e di coordinamento metropolitano.

Le nuove notifiche inviate dall’INPS sono in fase sperimentale e non si sa se questo procedimento verrà messo in pratica dall’INPS anche prossimamente. Per il momento, questa è la procedura che l’Ente di Previdenza Sociale vuole applicare.