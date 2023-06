Preparate ventagli e ventilatori, picco di 33 gradi in queste zone: le previsioni

É il momento di preparare ventagli e ventilatori, dopo dei giorni non così tanto soleggiati, le previsioni ci fanno sperare in delle giornate molto calde. Giugno è arrivato e in questo weekend si raggiungerà un picco 33 gradi in queste zone d’Italia: scopriamo cosa ci aspetta.

In questi giorni, l’Italia è stata messa a dura prova, a causa del maltempo che ha colpito diverse regione italiane. Ma ora, con l’arrivo di giugno, possiamo goderci delle bellissime giornate di sole, calde e intense. In questo weekend, le temperature saliranno oltre i 30 gradi in diverse zone d’Italia: scopriamo cosa dicono le previsioni.

Le previsioni di questi giorni

Finalmente, dopo temporali, piogge e alluvioni devastanti, come è accaduto in Emilia Romagna, tra pochi giorni arriverà un caldo intenso che colpirà diverse regioni italiane. Addirittura, le previsioni parlano di temperature molto alte, infatti, saliranno di oltre 30 gradi in queste regioni.

Il clima che abbiamo avuto in queste ultime settimane, ha avuto sicuramente un impatto devastante sul territorio. Però, malgrado le previsioni siano favorevoli, alcune zone, potrebbero subire un clima ancora sgradevole. Ad esempio, in Lombardia, in particolare a Milano, le temperature non supereranno i 20°C, dato che ci sarà ancora piogge e vento.

Però, sabato e domenica l’umidità aumenterà. Proprio per questo motivo, gli esperti consigliano di controllare il meteo prima di programmare un viaggio o delle uscite. Però, in altre zone d’Italia si verificherà un caldo intenso. Di quale zone stiamo parlando? Ve lo sveliamo subito.

33 gradi in queste zone d’Italia: tutti i dettagli

Questi ultimi giorni di primavera non sono stati così piacevoli, infatti, abbiamo affrontato temporali soprattutto nel pomeriggio in quasi tutte le regioni. Ma bisogna dire che giugno non è iniziato come tutti speravano, però, prossimamente ci sarà un aumento delle temperature in maniera improvvisa, infatti, questo weekend supereremo i 30 gradi in quasi tutte le regioni italiane.

Addirittura, al nord, in particolare sulle Alpi, le temperature aumenteranno e ci sarà un cielo più soleggiato. Al centro si supereranno ci saranno picchi di 32 e 33 gradi. Al sud invece, si respirerà continuamente aria di estate, a causa dell’arrivo della pressione africana.

Però, si tratta di una situazione momentanea, infatti, non fateci l’abitudine. Perché già dalla prossima settimana, questo caldo intenso potrebbe già svanire ed essere un ricordo. Purtroppo, c’è la possibilità di vivere ancora dei giorni grigi e di forte instabilità. Il tempo non sarà di certo soleggiato nella settimana che va dal 12 fino al 18 giugno.

Ma già alla fine del mese, tutto ritornerà alla normalità. Le giornate saranno soleggiate, le temperature si alzeranno e cominceranno ad essere gradevoli su tutto le stivale. Quindi preparatevi all’estate, tirate fuori ventagli, ventilatori e armatevi di acqua fresca perché l’estate è molto vicina.