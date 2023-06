“Dillo alla mamma, dillo all’avvocato”, il meme di Luis Sal è già virale

Da ieri, sui social e in particolare su Twitter non si fa altro che parlare del video di Luis Sal, ex (?) collaboratore ed amico di Fedez. Il bolognese, youtuber affermato, ha lanciato ieri un video diventato nel giro di poche ore virale, con il quale sbugiarda l’ex amico rapper. Al grido di “Dillo alla mamma, dillo all’avvocato”, Luis ha conquistato praticamente tutti, in bene o in male, come sempre accade. Dalla sua, un palese talento per l’ironia e la sintesi, visto che il suo video dura “appena” 4 minuti. Ovviamente ciò non è rimasto inosservato dal popolo social che lo ha subito “elevato” a “meme“.

Ieri Twitter è praticamente imploso al grido di “Dillo alla mamma, dillo all’avvocato”, frase, bisogna dire, geniale, almeno a livello web, di Luis Sal. A chi non è molto tecnologico il suo nome non vorrà dire molto, ma per chi un po’ bazzica i social è ben noto. Si tratta di uno degli youtuber più noti, con più di 1 milione di follower. Luis Sal non solo è un nome noto sui social, ma da 6 anni a questa parte era il migliore amico di Fedez. Quest’ultimo non è certo noto per avere un bel carattere, e lui stesso, durante The Ferragnez, ha dichiarato di avere un solo amico, Luis, appunto. Il blogger tuttavia, si è ribellato, e ieri ha pubblicato un video che ha sbugiardato e fatto infuriare il rapper milanese.

Luis Sal-Fedez: le reazioni al video del blogger bolognese

Dire che i social siano esplosi, è un eufemismo, dopo quanto pubblicato da Luis Sal sul sito di Muschio Selvaggio, il podcast gestito assieme a Fedez. Un progetto in qualche modo fallito, visto e considerato come pare essere finito. Tra Luis Sal e Fedez ormai i rapporti sono in crisi, e il rapper milanese due giorni fa ha postato un video per spiegare cosa era successo.

Apriti cielo: come non pareva possibile, bisogna dirlo, visti i precedenti, lo youtuber non solo ha replicato, ma lo ha fatto pubblicando un video proprio sul canale del podcast, “ancora mio”, e lanciando delle frasi che sono immediatamente diventate virali e non fanno fare certo bella figura a Fedez. Al grido di “Dillo alla mamma, dillo all’avvocato”, Luis Sal ha sbugiardato il rapper ex amico, rivelando cosa gli avrebbe chiesto per andarsene dal progetto, ovvero, un accordo di riservatezza e la vendita delle quote per il 50%, oltre a delle scuse con un testo concordato.

Il video di 4 minuti è diventato in pochi minuti virale, e ha suscitato anche la reazione di molto volti noti, tra cui anche Selvaggia Lucarelli, giurata di Ballando con le Stelle e da sempre molto presente sul web: “Fa molto ridere l’idea che il bimbominkia l’abbia menata per secoli sul suo diritto di portare testi in Rai senza censure e controlli preventivi e poi chieda a Sal di spiegare l’accaduto scusandosi e con un testo concordato”.

“Com’è possibile che ci sia ancora gente che ha voglia di collaborare con questo egoriferito incapace di lasciare spazio a chiunque, dalla moglie a Sanremo al suo socio in un podcast e forse pure alla vecchietta sull’autobus” ha poi aggiunto sulla questione la giornalista.

Il rapper ha replicato con delle Storie su Instagram in cui ha spiegato come l’ex amico se ne sia andato da un momento all’altro, senza pagare i dipendenti e chiedendo 600.000 euro per una società da poco costituita.