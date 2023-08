Prepara questo collagene naturale, con 90 centesimi potrai dire addio ad ogni ruga

Con soli 90 centesimi potrai dire addio per sempre alle rughe: prepara questo collagene naturale e resterai stupito dall’incredibile risultato finale.

Sei alla ricerca di una soluzione naturale al 100% per sbarazzarti definitivamente delle rughe su collo, viso e mani? Allora continua la lettura: con questa crema al collagene avrai la pelle di una ragazzina!

Segreti per prendersi cura della pelle

Prendersi cura della pelle, fin da giovani, è fondamentale per evitare di arrivare in età avanzata con rughe eccessive, macchie cutanee e altre imperfezioni.

La prevenzione può salvarci ma soprattutto fare in modo di avere una pelle perfetta anche a 70 anni. Non hai bisogno di acquistare necessariamente prodotti costosi che promettono un lifting permanente. Ti basta seguire dei semplici consigli e applicare prodotti naturali per avere risultati grandiosi.

Ecco cosa dicono i dermatologi:

proteggi sempre la pelle dal sole, anche da quello tiepido invernale;

idrata sempre la pelle più volte al giorno;

utilizza creme solari con SPF 30 o 50;

d’estate evita di esporti al sole nelle ore più calde o comunque senza idonea protezione;

esegui esercizi facciali.

Vogliamo soffermarci per un momento su quest’ultimo punto. Hai mai sentito parlare della ginnastica facciale? Nota anche come “face yoga” consiste in una serie di esercizi da eseguire che coinvolgono i muscoli facciali.

20 minuti al giorno, tutti i giorni, sono sufficienti per tonificare e rassodare la pelle. Se poi a questi consigli aggiungi anche una crema naturale da applicare mattina e sera, vedrai che risultati strepitosi riuscirai a ottenere. Scopri come preparare una crema al collagene con pochi ingredienti.

Prepara questo collagene naturale: ti costa solo 90 centesimi

Per prenderti cura della tua pelle, oltre a seguire i consigli che sopra ti abbiamo indicato, devi applicare anche una crema al collagene che puoi realizzare da sola e con pochi ingredienti. Con 90 centesimi avrai una pelle perfetta.

Cominciamo subito. Procurati un pomodoro di medie dimensioni e taglialo a metà. Grattugiane solo una parte. Il pomodoro è ricco di antiossidanti e vitamina C che aiutano la pelle a rimpolparsi e a diventare più tonica.

Dopo aver grattugiato il pomodoro, versalo con un colino in un contenitore di vetro per separare il succo dalla polpa che collocherai in un altro vasetto. Iniziamo con la ricetta. Utilizzeremo succo e polpa per creare 2 lozioni diverse.

Iniziamo con il succo di pomodoro che verserai in una terrina. Prendi una patata e grattugiala. Le patate sono ricche di vitamina C che contribuisce alla produzione di collagene, responsabile principale dell’elasticità della pelle, il quale aiuta a ridurre visibilmente le rughe e a tonificare la pelle.

Procedi a separare il succo di patate dalla polpa servendoti sempre di un colino o di una garza sterile. Aggiungi il succo di patate al succo di pomodoro, poi un cucchiaio di amido di mais che ha proprietà lenitive e idratanti. Riscalda la soluzione a fuoco basso e mescola fino a quando si addensa. Lascia raffreddare il prodotto, versalo in un contenitore di vetro e aggiungi un cucchiaio di semi di lino, ricco di acidi grassi Omega 3.

Aggiungi 300 ml di acqua e fai bollire per 15 minuti. Ancora, separa il gel dai semi e uniscilo al succo di pomodoro. Poi aggiungi un cucchiaino di miele che idrata la pelle, e mescola il tutto: crema pronta!

Puoi utilizzarla subito. Applicala sulle mani, sul collo, sul viso e sulla fronte mattina e sera. Lascia agire il prodotto per 20 minuti e poi risciacqua con acqua tiepida: la tua pelle, dopo 20 giorni sarà tonica, luminosa e rimpolpata. Hai creato così il tuo collagene naturale spendendo solo 90 centesimi se non addirittura nulla, dato che molti ingredienti sicuramente li avrai a casa.

Cosa puoi fare invece con la polpa di pomodoro? Versala in una ciotola di vetro e unisci un cucchiaio di riso dopo averlo macinato. Questo cereale attenua le rughe, idrata, rimpolpa e tonifica la pelle. Unisci al composto un cucchiaio di olio di mandorle che nutre e idrata la pelle riducendo anche eventuali irritazioni e infiammazioni. Mescola il composto: il tuo scrub naturale è pronto!

Applica il prodotto sulla pelle, lascia che agisca per 8 minuti e poi risciacqua: la tua pelle diventerà tonica, luminosa e a dir poco perfetta! Prendersi cura della pelle è possibile e senza spendere nemmeno tanti soldi in prodotti o lozioni costose. Con le nostre ricette, realizzerai una crema che ti garantisce un lifting naturale.