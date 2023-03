Con questi ingredienti ti sbarazzerai facilmente di tutte le rughe che hai sul viso

Vuoi eliminare tutte le rughe che hai sul viso? Allora hai bisogno di questi ingredienti. Se realizzerai questa ricetta, tornerai ad avere la pelle come quella di un bambino: non soltanto morbida ma anche liscia e levigata. Sembrerà che il tempo per te non sia mai passato.

Le rughe sono l’incubo non soltanto delle donne ma anche degli uomini, segno chiaro ed evidente del tempo che passa. Come sbarazzarsi di esse? Ti servono questi ingredienti. Ecco la ricetta che cambierà definitivamente la tua pelle.

Rughe sul viso, come il tempo cambia la nostra pelle

Ti sei guardata allo specchio e hai notato che il tuo viso non è più levigato e giovane come qualche anno fa? Probabilmente stai andando incontro all’età matura. Ecco che le rughe e quei caratteristici segni di espressione, arrivano a marcare la nostra pelle ricordandoci che il tempo corre e anche piuttosto veloce.

Le rughe sono l’incubo non soltanto delle donne ma anche degli uomini. Perché compaiono? Ovviamente per via dell’invecchiamento cutaneo. Con il passare degli anni, la nostra divisione cellulare inizia a rallentare, la quantità di collagene diminuisce e sul nostro viso iniziano a comparire quelle che vengono definite rughe o segni di espressione.

E’ un passaggio inevitabile e naturale che tutti ci ritroviamo a vivere e di cui non bisogna assolutamente farsi problema. Capiamo però che il desiderio di continuare a vedere la pelle liscia e levigata come quella di un bambino appartenga a tanti.

Se sei alla ricerca di una soluzione per eliminare le rughe dal tuo viso, sappi che è possibile. Devi solo realizzare questa ricetta con questi ingredienti speciali e soprattutto naturali.

La ricetta segreta per avere una pelle perfetta

Sappiamo benissimo quanto lo scorrere del tempo possa far paura, ancor più quando esso inizia a mostrare i suoi effetti facendo comparire sul nostro viso rughe e segni di espressione che proprio non ci piacciono.

Se sei alla ricerca di un rimedio naturale per sbarazzarti delle rughe sul tuo viso, allora sei capitata nel posto giusto. Oggi ti mostreremo come realizzare una ricetta straordinaria che restituirà nuova luce alla tua pelle. Iniziamo subito.

Procurati due ciotoline. In una verserai un cucchiaio di gelatina e nell’altra invece tre compresse di carbone attivo, che puoi trovare in farmacia o in erboristeria. In questa seconda scodella, aggiungi due cucchiaini di acqua in modo che il carbone attivo inizi a sciogliersi.

Versalo poi nella ciotola che contiene la gelatina, unisci 4 cucchiai di latte e inizia a mescolare il tutto. Adesso non dovrai fare altro che far cuocere questa miscela nel tuo forno a microonde per 15/30 secondi.

Vedrai che questa soluzione liquida assumerà una consistenza pastosa e di colore scuro. A questo punto, dovrai aggiungere 10 gocce di olio di erba di San Giovanni – che puoi tranquillamente trovare in erboristeria – e la vitamina E, che puoi aggiungere in capsule (in questo caso te ne serviranno 2) o a gocce (in questo caso 8). Ecco fatto. La tua maschera è pronta.

Inizia ad applicarla sul tuo viso per goderti il risultato straordinario. Gli ingredienti che abbiamo menzionato ti ritorneranno utili non solo per levigare la pelle ma anche per rimuovere tutte le impurità e i fastidiosissimi punti neri.

Il carbone attivo e la vitamina E agiranno come un botox naturale distendendo la tua pelle e appianando quindi quegli antiestetici segni di espressione e le rughe che sono comparse sul tuo viso.

Prima di applicare questa maschera, si consiglia di pulire la pelle con un detergente naturale o con un tonico. La presenza della gelatina poi, conferisce elasticità alla pelle. Non soffermarti soltanto sugli zigomi o sulla fronte ma ricopri completamente il tuo viso, eccetto gli occhi, con questa maschera.

Vedrai come i pori ostruiti si libereranno e purificheranno, potrai sbarazzarti anche di quello strato di lucentezza che talvolta è presente in prossimità del naso e anche di alcune macchie.

Una volta applicata questa maschera, aspetta qualche minuto affinché si asciughi. Lascia che la combinazione dei prodotti utilizzati agisca per almeno 15 minuti poi inizia a rimuovere la maschera pulendo la pelle con un detergente naturale ed applicando infine un po’ di crema idratante.

Per avere un effetto lifting naturale dovresti applicare questa maschera almeno due volte a settimana, la sera prima di andare a dormire. Gli ingredienti utilizzati fanno sì che questa ricetta si presti alla realizzazione di un composto adatto a tutti i tipi di pelle, soprattutto per quelle grasse, secche o a tendenza acneica.

Per avere una pelle liscia e levigata come quella di un bambino, la maschera però non è sufficiente. Dovrai cambiare anche alcune tue abitudini di vita. Per esempio, inizia a prenderti cura della tua alimentazione.

Ci sono degli alimenti che possono aiutare a ridurre le rughe (come l’olio d’oliva o alcune tipologie di verdura). Poi, esegui degli esercizi per tenere in allenamento la pelle, bevi tanta acqua e rinuncia ad alcool e tabacco.