Paypal Usd, la prima Stablecoin lanciata da Paypal

Paypal ha lanciato la sua prima stablecoin Paypal Usd agganciata al dollaro statunitense. Si tratta di una novità interessante per gli utenti del colosso specializzato in pagamenti online.

Mentre il settore delle criptovalute è sotto esame da parte delle autorità di regolamentazione, la grande azienda specializzata in pagamenti digitali ha deciso di lanciare la sua prima stablecoin “agganciata” al dollaro statunitense: Paypal USD. Gli utenti di Paypal potranno acquistare la stablecoin e trasferirla su wallet digitali, convertendola in altre criptovalute e utilizzandola per pagare sul web. Si tratta di un’interessante novità per la società quotata al Nasdaq, che ha deciso di entrare nella cripto-industria.

Dopo il fallimento di Meta con Libra, Paypal punta diritto al comparto crittografico e lancia la sua stablecoin che replica la performance del dollaro statunitense. Paypal Usd condividerà la blockchain della seconda più grande criptovaluta per capitalizzazione di mercato, Ethereum. La stablecoin sarà emessa da Paxos Trust e sarà disponibile agli utenti di Paypal negli Stati Uniti d’America. L’Ad della società punta a consolidare il posizionamento dell’azienda californiana nei pagamenti digitali, sfruttando la tecnologia che permette i trasferimenti istantanei senza necessità di intermediari.

Paypal lancia la sua prima stablecoin agganciata al dollaro statunitense

Con l’introduzione della regolamentazione delle stablecoin e delle cripto-assets in Europa, il colosso dei pagamenti digitali ha deciso di introdurre la sua stablecoin agganciata al dollaro statunitense e supportata al 100% dalle riserve in dollari. Fino a questo momento le stablecoin sono state utilizzate dagli investitori e dai trader per depositare la liquidità in dollari nei momenti in cui il mercato si rivela fluttuante e per proteggersi dai ribassi delle quotazioni delle valute digitali.

Con questa strategia Paypal punta ad accelerare l’utilizzo delle stablecoin. La regolamentazione del comparto crittografico dimostra che le stablecoin hanno delle rilevanti potenzialità per i sistemi di pagamento. Attualmente il mercato delle stablecoin è dominato dalla Tether Usd, stablecoin anch’essa agganciata al dollaro statunitense. La stablecoin lanciata da Paypal è progettata per essere riscattabile in dollari in qualsiasi momento e può essere oggetto di compravendita con altre valute digitali disponibili. La stablecoin potrà essere utilizzata per concludere gli acquisti sul web e sarò presto disponibile sull’applicazione di pagamento Venmo. Il token sarà spostato su wallet di terze parti.

I vantaggi della stablecoin agganciata alla performance del dollaro

La società dei pagamenti digitali spiega che la stablecoin agganciata al dollaro nasce in risposta alla richiesta da parte degli utenti di un asset “stabile”. Si tratta di uno strumento di pagamento quotidiano che consente di ovviare al rischio della volatilità tipica delle criptovalute tradizionali, tra cui il Bitcoin e l’Ethereum.

Ciò rappresenta un mutamento significativo nel panorama delle valute digitali: PayPal USD non è uno strumento di investimento, ma un mezzo che consente di pagare gli acquisti sul web. L’asset offre agli utenti una maggiore sicurezza e stabilità durante le transazioni digitali. Le transazioni concluse con questa stablecoin possono essere eseguire rapidamente rispetto ai metodi di pagamento tradizionali. Il registro blockchain garantisce una maggiore sicurezza e protezione delle transazioni digitali.