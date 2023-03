Bottiglie di plastica, non buttarle: se fai questo le riutilizzi in modo creativo

Il riciclo è importantissimo per l’ambiente, ma con questo metodo possiamo riutilizzare le bottiglie di plastica in modo creativo.

Vi spieghiamo passo dopo passo come realizzare qualcosa di incredibile, utilizzando semplicemente delle bottiglie di plastica che avevate già usato.

Riciclare la plastica, importantissimo per l’ambiente

Ancora oggi, molte persone sono costrette ad acquistare bottiglie in plastica. Le ragioni possono essere tante. Alcune di queste riguardano la qualità dell’acqua proveniente dall’acquedotto, che non corrisponde agli standard previsti dal Ministero della Salute.

Un altro motivo è, ad esempio, il viaggio. Chi viaggia spesso, non fa in tempo ad abituarsi alla mineralizzazione dell’acqua del rubinetto delle città che visita. Il rischio di bere comunque quell’acqua è quello di vedersi diagnosticare dei calcoli renali.

C’è anche chi non fa la raccolta di differenziata e non conosce l’importanza di scegliere alternative diverse alla plastica. Qualunque sia la situazione di chi acquista bottiglie in plastica, è importante che sia chiaro quanto sia importante riciclare.

La plastica, infatti, ha contaminato gran parte degli habitat del nostro pianeta negli ultimi anni e sta causando grossi problemi ambientali. Il riciclo è un dovere civico. La maggior parte dei Comuni italiani ha adottato un sistema di riciclo e di smaltimento dei rifiuti.

Sta a ogni cittadino documentarsi per capire il loro funzionamento. Nel frattempo, però, vi spieghiamo come riutilizzare le bottiglie di plastica in modo creativo, dando vita a una vera e propria opera d’arte.

Riutilizzare le bottiglie di plastica in modo creativo

Se non potete riciclare e volete invece riutilizzare le bottiglie di plastica in modo creativo, oggi vi sveleremo come creare una sorta di fontana portatile, che potete anche mettere in esposizione nel vostro giardino.

Tutto quello che dovete fare è tagliare le bottiglie in due parti, applicando un taglio centrale. Ora dovete, tagliare ancora una volta alcune porzioni di bottiglia, in modo che riescano a far scivolare l’acqua dal beccuccio, come una sorta di canale.

Ora mettete una dentro l’altra le parti che avevate tagliato per prima. Sbizzarritevi, creando delle combinazioni con i tagli delle bottiglie, in modo che avrete creato una sorta di canale.

Ora unite le varie parti con lo scotch trasparente e appoggiatele su una base, ad esempio su una teglia da forno. Collegate alla teglia un tubo trasparente e un motore, che serviranno come fonte di energia costante per la nostra fontana.

Dopo aver scelto la posizione perfetta per quest’opera d’arte, collocatela e versate al suo interno l’acqua, che, prima di rifare il giro, terminerà sulla teglia da forno. Ricordatevi, per questo, di far sì che il tubo serva sia come ingresso d’acqua dalla fonte che come risalita verso le bottiglie.

Si tratta di un sistema di riutilizzo davvero creativo, che siamo sicuri che si potrebbe rivelare una valida alternativa al riciclo di questo materiale. Mostratelo ai vostri ospiti, che siamo sicuri che rimarranno stupiti per la sua realizzazione e per la vostra cura per la preservazione dell’ambiente.