Precedenza in strada, attento alla normativa: 650 euro di multa se sbagli

Precedenza in strada, per chi? Non bisogna sottovalutare questo aspetto, perché si possono anche prendere ben 650 euro di multa.

Il codice della strada è stato studiato appositamente per non rischiare e guidare il proprio mezzo di trasporto in sicurezza. Ci sono regole che si imparano durante il percorso della Scuola Guida e altre mentre si guida con l’esperienza. Il discorso che riguarda le precedenze è molto importante, tanto che alcuni automobilisti non conoscono alcuni dettagli importanti. In alcuni casi potrebbe infatti scattare una multa salata di ben 650 euro. Come comportarsi a riguardo? Vediamo insieme quali sono le regole da seguire.

Codice della strada e precedenze, le regole

Il codice della strada è nato per regolare in maniera precisa ogni tipo di situazione che si potrebbe presentare in ogni tipo di strada. Tuttavia, non sempre viene seguito alla lettera ed è in quel momento che vengono applicate delle sanzioni più o meno salate.

Tra le tantissime regole da seguire, la precedenza è una di quelle: se non viene data nella maniera corretta, si possono anche rischiare degli incidenti gravi e di varia natura. Mettersi alla guida significa essere attenti e avere una determinata coscienza di quello che si andrà a fare.

La precedenza è un argomento annoso e difficile da assimilare mentre si prende la patente, ma è anche vero che con l’esperienza si può fare qualche errore. Nonostante questo si può sbagliare: quando si è in prossimità di un incrocio, come procedere?

Precedenza, come evitare 650 euro di multa?

Come anticipato, il discorso della precedenza è molto importante infatti nonostante l’esperienza sono molti i conduttori dei mezzi che non sanno come affrontare un incrocio o una rotonda.

Le regole di base vengono imparate durante il percorso alla scuola guida, come anticipato, ma è l’esperienza e il continuo informarsi che aiutano a non creare incidenti e non prendersi delle multe salate.

Nello specifico, nel momento in cui ci si ritrova dinanzi ad un incrocio che non ha semaforo e senza la presenza di un vigile, come ci si comporta? C’è una norma che evidenzia di come sia importante rispettare sempre tutti gli incroci se le strade sono di uguale grandezza e non regolamentate.

Ci sono comunque delle eccezioni, infatti in una strada secondaria che incontra e incrocia la strada principale come ci si comporta? La precedenza deve essere lasciata a chi percorre una strada principale a scorrimento veloce. La sanzione per chi non rispetta questo tipo di precedenza va da un minimo di 162 euro sino ad un massimo di 650 euro, a seconda della gravità dell’infrazione commessa.

Ricapitolando, in una strada ad alto scorrimento principale la precedenza è dovuta. Quindi quando un’auto arriva dalla secondaria che la incrocia, questa dovrà sempre fermarsi e attendere di poter passare. Ovviamente, se questo non avviene la multa potrà essere salata e superare i 600 euro.