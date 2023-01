Elimina le rughe dal viso: con una goccia di questo olio non le rivedrai per mesi

Rughe sul viso, come eliminarle? Basta una goccia di questo olio per avere la pelle perfetta e liscia come quella di un bambino. Ecco il segreto che nessuno ti ha mai raccontato.

Le donne lo sanno benissimo: le rughe sul viso sono davvero antiestetiche. Non vedi l’ora di sbarazzartene? Ecco la lozione magica e naturale che risolverà il tuo problema.

Rughe sul viso, l’incubo delle donne

Chi non farebbe un patto per la gioventù eterna? Sicuramente le donne non ci penserebbero su due volte. Lo scorrere del tempo spesso fa paura e quando le rughe iniziano a comparire sul nostro viso significa davvero che la giovinezza ormai è alle spalle.

Si tratta sicuramente di segni antiestetici che fanno parte però del naturale processo della vita. Anche se le donne in particolare tendono a curare l’aspetto estetico concentrandosi soprattutto sul viso, attraverso l’utilizzo di creme e prodotti specifici, il tempo non è clemente con nessuno.

Ma se ti dicessimo che è possibile rimediare a questo problema semplicemente con un olio naturale, ci crederesti? Abbiamo per te la soluzione che potrebbe cambiarti la vita. Devi creare questo elisir con le tue mani: vedrai che per mesi avrai la pelle liscia e morbida come quella di un neonato.

L’olio antirughe: pochi ingredienti per una pelle perfetta

Ti sei osservato attentamente allo specchio e hai notato che le rughe sono diventate più profonde del solito? Non preoccuparti, abbiamo una soluzione che ti cambierà la vita e la pelle!

Con questo olio potrai dire addio ai solchi profondi che il tempo lascia sulla tua epidermide. Per realizzare questo composto, avrai bisogno di pochi e semplici ingredienti. Siamo sicuri che ci ringrazierai e soprattutto che non tornerai più indietro: la tua routine di bellezza cambierà sicuramente in meglio.

Per realizzare il prodotto di cui ti abbiamo parlato poco sopra avrai bisogno semplicemente di un pompelmo. Procediamo subito. Procurati questo frutto dalle proprietà straordinarie e dividilo in due parti: te ne servirà soltanto metà per il momento. Cosa dovrai fare a questo punto?

Cospargi un cucchiaino di sale su mezzo pompelmo e passa il frutto sulla pelle: già in questo primo step riuscirai ad aprire i pori otturati e a purificare l’epidermide. Il sale, unito alle proprietà del pompelmo, ha un effetto esfoliante. I risultati che otterrai ti lasceranno senza parole.

Puoi ripetere questa operazione una volta a settimana: la tua pelle sarà fresca e pulita come quella di un bambino. Lascia che il succo di pompelmo e il sale agiscano sulla tua pelle per almeno cinque-sette minuti, dopo di che sciacqua la tua faccia con acqua fresca in modo che la pelle risulti anche più rassodata.

Ad essere interessante però è la seconda parte della ricetta: come andiamo a creare l’olio che ci salverà dalle rughe? Anche in questo caso avrai bisogno del pompelmo. Grattugiane la buccia in un piatto e versaci all’interno 50 ml di olio extravergine d’oliva.

Mescola bene il prodotto e coprilo. Disponilo poi in un ambiente soleggiato per 21 giorni. Trascorso questo arco temporale, dovrai versare il contenuto in un colino e conservarlo in una boccetta di vetro. L’olio è pronto. Esso non soltanto sarà in grado di rassodare la pelle e di distenderla ma l’odore che rilascerà sarà così gradevole che non potrai farne a meno.

Puoi utilizzare questo olio tutte le sere prima di andare a dormire o la mattina appena sveglia. Massaggia bene la pelle e lascia che la tua epidermide assorba il prodotto.

Se vuoi ottenere risultati ancora migliori lascia che quest’olio agisca per almeno 30 minuti, poi detergi la tua pelle semplicemente con acqua fresca: ti garantiamo che le rughe saranno soltanto un brutto ricordo.

Con questo sistema, per mesi la tua pelle sarà soda e liscia come quella di un neonato. Pronta a cambiare la tua routine di bellezza? Siamo sicuri che non tornerai più indietro dopo questa dritta.