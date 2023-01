A causa delle condizioni meteo avverse, una donna a San Quirico d’Orcia, in provincia di Siena, ha partorito in casa.

Ad aiutare la partoriente e il marito che erano impossibilitati a recarsi in ospedale a causa delle forti nevicate che hanno colpito la città, c’era un’ostetrica del 118 che abilmente è riuscita ad aiutarli tramite una telefonata.

Bimbo nato in casa a Siena

L’Italia sta affrontando un periodo di gelo e maltempo, dominato specialmente da forti nevicate che hanno interessato diverse città. Una di queste è Siena e la tenera storia che raccontiamo oggi parla della determinazione di due genitori che hanno dovuto affrontare in autonomia un parto e della voglia del piccolo di venire al mondo.

Ci troviamo nella frazione di San Quirico d’Orcia, dove le intense nevicate delle ultime ore hanno reso le strade impraticabili, per questo motivo la coppia non è riuscita a recarsi in ospedale e quindi ha dovuto optare per un insolito fai da te.

Ad aiutarli c’è stata un’ostetrica del 118 e l’ambulanza è arrivata solo in seguito, quando la nascita era già avvenuta. Mamma e figlio stanno benissimo e sono in perfetta salute, entrambi sono stati portati all’ospedale Le Scotte di Siena.

Un parto guidato a distanza via telefono da una dottoressa della Centrale operativa Siena-Grosseto, una situazione di panico che si è risolta nel migliore dei modi, questa la trama di un bellissimo avvenimento che ha visto nascere un bambino nonostante le difficoltà nell’affrontare in autonomia un parto senza la strumentazione né le competenze necessarie.

Disagi causati dalla neve

Ha nevicato molto in queste ore, specialmente durante la mattinata di oggi e proprio per questo motivo l’ambulanza è riuscita ad arrivare nella casa dove era avvenuta al parto solo al termine di tutto.

Il bimbo era in ipotermia per il grande freddo, nonostante la casa fosse ben riscaldata, quindi sul posto i sanitari della Misericordia di Montalcino hanno provveduto a coprirlo per bene e poi hanno caricato in ambulanza il piccolo e la madre per recarsi all’ospedale Le Scotte di Siena.

Attualmente entrambi sono ricoverati nel reparto di Ostetricia ma i medici hanno riferito che entrambi stanno bene e si sono ripresi dall’avventura che ha avuto un bel lieto fine, anche grazie alle chiare indicazioni della dottoressa al telefono che ha seguito la coppia passo passo.

Per arrivare in ospedale ci sono 40 chilometri di distanza ma la parte più difficile per l’ambulanza è stato uscire da Montalcino e raggiungere San Quirico, a circa 15 chilometri, perché la strada era molto innevata.