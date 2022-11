Precedenza in rotatoria, ritiro della patente per 30 giorni se fai questo

Il Codice della Strada, prevede il ritiro della patente per 30 giorni a chi non dà la precedenza in rotatoria in un determinato modo.



Per far si che nelle strade non si formino ingorghi e che la fila di auto si snellisca in modo ordinato e non confusionario, l’Unione Europea sta sempre più spingendo alla formazione di nuove rotatorie.

Questo metodo, non solo, disciplina le auto al rispetto delle indicazioni e di una determinata strada, ma fa si che ci siano anche meno incidenti provocati da auto che sfrecciano a tutta velocità dalle strade laterali.

Rotatoria: ecco cosa accade se non si rispettano le regole

Tutto ciò, però, non evita che ci siano sinistri stradali, in quanto possono anche verificarsi a ridosso della rotatoria o proprio per via della sua esistenza, ma questi sono in maniera ridotto rispetto le strade con percorsi laterali.

In molte città, però, ci si ritrova a dover fare i conti con il traffico e quindi le rotatorie sono spesso piene di auto impazienti di poter intraprendere la loro strada e giungere alla propria destinazione.

Ci sono però delle regole da rispettare e questo accade a seconda della formazione della rotatoria, se stiamo parlando di una, all’Italiana, va sempre rispettata la norma della precedenza da destra.

Ossia, le auto che sono all’interno della rotatoria, devono aspettare che transitino prima quelle provenienti da destra e solo successivamente, introdursi nella strada e proseguire il loro viaggio.

Diversamente, le rotatorie europee, prevedono che ad avere la precedenza sia sempre il veicolo che è già all’interno della rotatoria, e coloro che vogliono entrarvi devono rallentare o fermarsi, per poter far passare chi già era in transito.

Questa regola, diversamente da quella italiana che prevede il solo cartello della rotatoria, prevede la presenza del cartello della precedenza, oltre che a delle strisce e segnali che corrispondono allo stop.

Le sanzioni previste

Se ci troviamo davanti ad una rotatoria con una sola corsia, bisogna sempre immettersi in essa dal lato destro, senza creare disturbo agli altri automobilisti che sono già impegnati nella loro manovra.

Nonostante le due tipologie di rotatoria rimangono invariati alcuni diritti universali ossia quello di precedenza di diritto, che prevede l’obbligo di far transitare prima i veicoli di destra e la precedenza di fatto, che da precedenza a chi viene da sinistra e sta già percorrendo la strada.

Chi invece vuole svoltare a sinistra, deve cominciare a diminuire la velocità del proprio veicolo e immettersi in strada adagiandosi verso il centro della carreggiata e se la strada è a senso unico, posizionarsi nella corsia di sinistra.

Chi non rispetta queste norme, si può trovare davanti ad una sanzione che prevede una multa che parte da 167 euro a 666 euro oltre che ad una decurtazione di 5 punti dalla patente di guida.

Questa decisione è decisa da parte dell’agente che ci coglie in flagrante ma se si viene colti più volte a infrangere queste regole si avrà una sospensione della patente, che va da un minimo di 30 giorni fino ad un massimo di 90 giorni.

Ovviamente, a questo va aggiunto anche lo stato in cui si sta guidando, e si potrebbe anche avere una revoca totale della patente e dover risostenere l’esame per potersene riappropriare.