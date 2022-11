Lui 32 lei 77 anni, sboccia l’amore nella casa del GF Vip: pubblico incredulo

Cupido entra nella casa del GF Vip e colpisce proprio loro due che hanno oltre 45 anni di differenza: lui ne ha 32 e lei 77.

Colpo di scena nel bunker di Cinecittà, l’amore sboccia nel reality. Il pubblico incredulo: loro una nuova coppia?

Colpo di scena nella casa del GF Vip

Questa edizione condotta da Alfonso Signorini si sta rivelando la più strana, curiosa e particolare mai andata in onda. Se è vero che in ogni stagione i concorrenti rinchiusi nel bunker di Cinecittà hanno sempre fatto parlare di sé per una ragione o per un’altra, i vipponi di questa edizione che stanno scontando la loro reclusione nel noto reality Mediaset, ne stanno combinando però di ogni.

Dopo l’espulsione di taluni, l’eliminazione di altri e il covid che ha colpito alcuni concorrenti, arriva adesso un’altra notizia che lascia il pubblico interdetto: sboccia l’amore nel bunker. Non è la prima volta che si forma una coppia nel reality Mediaset.

In passato, i telespettatori hanno assistito alla nascita di tanti amori ma questa volta la situazione è particolare. I due famosissimi si sono dichiarati delle cose importanti. Chi sono i fortunati? Tra di loro ben 45 anni di differenza: lui ne ha 32 e lei 77. Ma lo sappiamo, Cupido talvolta colpisce alla cieca senza badare ai dettagli.

Sboccia l’amore nel reality: Cupido colpisce loro

Loro due pronti a diventare una nuova coppia? Pare che tra di loro sia sbocciato l’amore: stiamo parlando di Wilma Goich e di Daniele Dal Moro. In realtà, sembra alquanto improbabile che i due possano vivere fuori dal reality una storia d’amore.

La differenza di età è tanta: ben 45 anni. L’ex tronista di Uomini e Donne ha 32 anni mentre la famosa cantante ne ha 77 eppure è proprio lei che a Sarah Altobello, nelle scorse ore, ha fatto una rivelazione interessante.

La gieffina ha raccontato che Daniele Dal Moro l’ha risvegliata dal suo torpore sentimentale, che grazie a lui è tornata a rivivere. Ha anche affermato che se fosse stata più giovane non si sarebbe fatta sicuramente il problema a chiedergli di fidanzarsi con lui.

Da quanto ne sappiamo, anche Daniele Dal Moro si sarebbe espresso in maniera curiosa sul conto di Wilma Goich. A confessarlo sempre la cantante che alla Altobello ha dichiarato che in confessionale, entrambi hanno ammesso agli autori che se avessero avuto meno anni di differenza sarebbero sicuramente stati insieme.

Daniele Dal Moro ci va pesante con le parole. Afferma comunque cose importanti. Parlando con Wilma, l’ex tronista ha chiesto alla Goich se fosse disposta ad avere ancora un uomo al suo fianco perché, a suo dire, è tanto bella che merita qualcuno che la ami profondamente.

Che cosa sta facendo Daniele Dal Moro? Sta corteggiando la cantante? Si tratta di una strategia? Oppure quello che è nato tra di loro è solo una amicizia speciale? Wilma sicuramente sta affrontando questa esperienza nella casa di Cinecittà con un animo diverso.

La cantante, come ha ammesso lei stessa, grazie a Daniele sta riscoprendo sensazioni che fino ad ora si erano assopite. Questa strana coppia, se tale la possiamo definire, non dispiace al pubblico.

Tutti sono però convinti che tra i due sarà davvero improbabile che questa amicizia così forte e speciale si trasformi in qualcosa di più. D’altronde, la stessa Wilma è consapevole che la differenza di età tra lei e Daniele è un ostacolo di non poco conto.