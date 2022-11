Marmolada, pronta la riapertura del ghiacciato a 4 mesi dalla strage

By

Si avvicina la riapertura del ghiacciaio dopo la tragedia del 3 luglio 2022. Le conferme da parte della Protezione Civile.

Raffaele De Col, dirigente della Protezione civile, ha confermato durante una conferenza stampa il via libera da parte della Provincia autonoma di Trento. Entro venerdì 18 ottobre sarà tutto pronto per la riapertura della Marmolada, a 20 settimane dalla strage dello scorso 3 luglio. Impianti sciistici pronti all’inizio dei lavori per la stagione invernale.

Marmolada, apertura entro il 18 novembre

Sono passati quasi cinque mesi dalla strage, costata la vita a 11 persone, del ghiacciaio della Marmolada. Una tragedia che aveva scosso tutto il Paese, non solo dal punto di vista umano ma anche ambientale.

Ma il ghiacciaio adesso sarebbe pronto a riaprire, secondo i vertici regionali e gli uomini della Protezione civile. Lo hanno annunciato in sinergia la Provincia autonoma di Trento e Raffaele De Col.

Entro il prossimo venerdì dunque si potrà riaprire la zona dell’incidente, rimasto chiuso ormai da 20 settimane, dallo scorso 3 luglio 2022, quando un discattamento di calotta che aveva provocato una frana di ghiaccio e roccia alle 12 aveva travolto numerose cordate che stavano scendendo dalla via normale dopo aver raggiunto la vetta della Marmolada.

Ancora il dirigente della Protezione civile Raffaele De Col, continua sottolineando i dettagli, durante il suo recente intervento in conferenza stampa. La parte del ghiacciaio che verrà riaperta sarà quella delle piste, anche se si fa cenno anche a una problematica di tempo climatica. In estate infatti le temperature torneranno alte, e dunque bisognerà rimanere in allerta.

Marmolada s.r.l.: “Azioni utile a consentire l’avvio della stagione sciistica”

E’ stata proprio la società che gestisce le funivie, la Marmolada s.r.l., a contattare dal Veneto le associazioni per una concreta azione sul territorio. “Assumere ogni azione utile a consentire l’avvio della stagione sciistica”, commentano insieme al Comune di Rocca Pietore, nel chiedere anche sostegno ai tanti lavoratori delle piste.

Ma la messa in sicurezza del ghiacciaio è ormai praticamente avvenuta, e il documento sarebbe sostanzialmente chiuso – da quanto si evince dalla recente conferenza stampa.

Il provvedimento di riapertura verrà visionato dagli uffici comunali di Canazei ed entro venerdì la pista potrebbe riaprire.

Una buona notizia che tanti impianti aspettavano da tempo, a ridosso della stagione sciistica, grande fonte di turismo e fondamentale per l’economia del posto – considerati i tanti posti di lavoro nel settore. Finalmente dunque potranno iniziare anche nelle zone limitrofe i lavori di preparazione della stagione invernale.