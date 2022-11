Precedenza all’incrocio, 600 euro di multa se ti confondi: cosa è giusto fare

Come funziona la precedenza all’incrocio? Scatta una sanzione pari a 600 euro se ti confondi. Ecco cosa è giusto fare.

Basta una mera dimenticanza per vedersi arrivare una sanzione di 600 euro e la decurtazione dei punti sulla patente di guida. Ecco cosa è giusto fare. Secondo i dati diffusi dall’ISTAT le principali cause degli incidenti stradali sono la mancata precedenza, la distrazione di guida e l’eccesso di velocità. Proprio l’eccesso di velocità è la principale causa di decesso sulle strade e sulle autostrade.

Anche l’utilizzo del proprio smartphone alla guida può distrarre il conducente ed essere causa degli incidenti stradali. Anche se si apre l’airbag molto spesso non sufficiente per salvare la vita umana. Il conducente ed i passeggeri possono subire lesioni di gravità variabile a causa dell’urto con le lamiere. Tra i fattori alla base degli incidenti in città ci sono le precedenze che non vengono rispettate. Proprio nei centri urbani e periferici troviamo tanti incroci e rotatorie. La fretta, la velocità e la distrazione possono giocare a svantaggio dei conducenti, che devono essere perfettamente aggiornati sulle regole contenute nel Codice della Strada.

Come funziona la precedenza?

Uno dei concetti alla base della guida di una vettura è il dare la precedenza, che è regolato dall’articolo 145 del Codice della Strada. Eppure, sono ancora troppi i sinistri che sono provocati dagli automobilisti che non sanno rispettare l’incrocio. È abbastanza complesso stabilire chi abbia torto o ragione nel caso si incidenti in prossimità di una rotatoria o di un incrocio.

Arrivando all’incrocio ogni automobilista deve rallentare e apprestarsi a fermare la vettura. Nel caso in cui la strada dovesse essere libera e non sopraggiunga alcuna auto, è possibile riprendere velocità.

Per quanto concerne le rotatorie, vige la regola della precedenza a destra. Chi è in transito all’interno della rotatoria deve dare la precedenza a chi si immette per entrare all’interno della stessa. In vista della rotonda ogni conducente del veicolo deve moderare la velocità e controllare il comportamento degli altri automobilisti. Diversi studi scientifici hanno validato la tesi che le rotatorie consentono di ridurre il numero degli incidenti, snellire il traffico e ridurre l’impatto ambientale.

Precedenza all’incrocio: quali sono le sanzioni?

La normativa contenuta nel Codice della Strada è molto chiara riguardo le sanzioni irrogate. Sia in caso di mancato e di non mancato incidente, le sanzioni irrogate sono ascrivibili alle seguenti:

sanzione da oltre 160 euro ad oltre 660 euro,

in caso di recidiva biennale scatta la sospensione della patente di guida da uno a tre mesi,

decurtazione di 5 punti dalla patente.

Fermare la vettura oltre la linea di arresto è considerata un’infrazione e prevede l’irrogazione di un’ammenda che va da quaranta euro ad oltre 170 euro a cui si aggiunge la decurtazione di due punti dalla patente di guida. Se si è neopatentati la sanzione raddoppia e l’ammenda può arrivare fino ad oltre 660 euro e prevedere la decurtazione di dieci punti dalla patente di guida.