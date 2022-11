Tegola Manè, infortunio al polpaccio e addio al mondiale

Brutte notizie per il Senegal, a dieci giorni esatti dall’inizio del Mondiale arriva il forfait di Sadio Manè, stella del Bayern Monaco e della nazionale africana.

L’attaccante ha subito un infortunio al tendine nel corso dell’ultimo match disputato in Bundesliga contro il Werner Brema e salterà l’appuntamento con il Qatar.



Non sembrava nulla di serio, eppure l’infortunio subito durante la sfida contro il Werder Brema sembra essere più complicato del previsto per Sadio Manè.

Stando a quanto riportato dall’Equipe infatti, il talento senegalese dovrà rinunciare al mondiale che inizierà tra soli 10 giorni.

Domani comunque dovrebbe arrivare l’ufficialità visto che il commissario tecnico della nazionale Aliou Cissè comunicherà la lista dei convocati per il Mondiale.

Dovesse essere confermata l’assenza del talento del Bayern sarebbe un duro colpo non soltanto per il Senegal ma per tutta la competizione, Manè infatti era una delle stelle attese in questa competizione.

Inizia nel peggiore dei modi dunque il campionato del mondo, tantissime le assenze sparse per le varie nazionali, da Diogo Jota a Paul Pogba passando appunto per Manè e Kante, giocatori di assoluto talento che non giocheranno in Qatar per infortunio.

🚨 INJURY ALERT: #Senegal‘s Sadio #Mane has just gone off injured for Bayern Munich against Werder Bremen ⚽️🇸🇳👀 ⌛️#WorldCup2022 is 12 days only 😱 pic.twitter.com/yGEfjErLUw — World Fantasy Cup  (@WorldFantasyCup) November 8, 2022

Manè salta i mondiali, infortunio al tendine per il senegalese

Come un fulmine a ciel sereno arriva la notizia che rattrista il calcio africano, Sadio Manè non parteciperà al prossimo Mondiale in Qatar, la notizia arriva direttamente dall’Equipe che parla di un infortunio più serio del previsto per il numero 17 del Bayern Monaco.

Dopo aver fatto le fortune del Liverpool di Klopp il calciatore senegalese ha avuto fin da subito un grande impatto in Bundesliga dimostrandosi una risorsa importate per il Bayern Monaco.

Il numero 17 è stato costretto ad abbandonare il campo al ventesimo del primo tempo della sfida vinta dai bavaresi per 6-1 contro il Werder Brema.

Secondo classificato al pallone d’oro 2021 e vincitore della Coppa d’Africa con il suo Senegal, Sadio Manè è sicuramente il giocatore più importante di tutto il calcio africano, il suo infortunio complica i piani di Cissè che dovrà essere bravo a ridisegnare la squadra senza di lui.

Domani il commissario tecnico comunicherà la lista dei convocati, vedremo se Manè verrà inserito per provare magari a recuperare in caso di superamento degli africani della fase a girone.

Il Senegal giocherà contro Olanda,Ecuador e Qatar nel Gruppo A.