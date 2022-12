Potrebbe arrivare la cicogna nel 2023 per questi segni zodiacali: ecco quali

Cicogna in arrivo nel 2023 per le persone che appartengono a questi segni zodiacali: la famiglia potrebbe allargarsi. Ecco di quali segni zodiacali si tratta.

Buone notizie in arrivo per le persone che appartengono a questi segni zodiacali. Con l’inizio dell’anno 2023 arriverà la cicogna per questi segni zodiacali: la famiglia potrebbe allargarsi. L’arrivo di un bambino o di una bambina in famiglia è sempre considerato un evento felice.

L’astrologia ci dà una risposta e ci anticipa quali saranno i segni zodiacali che potranno festeggiare l’arrivo di un bambino. Per chi sogna una famiglia l’anno 2023 sarà l’anno della realizzazione del proprio sogno. Ecco quali sono i tre segni zodiacali che daranno il benvenuto alla cicogna nel corso dell’anno 2023.

Cicogna in arrivo dal 2023: un evento che ha le sue conseguenze

L’arrivo della cicogna in casa rappresenta un momento di felicità ed un’esperienza ricca di emozioni, oltre che fonte di maggiore responsabilità, paura e turbamenti. Il momento della nascita di un bambino porta dei cambiamenti di natura interpersonale che nessun altro evento è in grado di produrre all’interno del nucleo familiare. Gli stessi progetti del futuro genitori saranno oggetto di mutamento e di revisione a seguito dell’arrivo della cicogna.

Poi, bisogna tenere conto del fatto che molto spesso le priorità delle coppie sono mutamenti nel corso degli anni. In particolare, la donna tende a ricercare una propria realizzazione professionale. Molto spesso si tende a rinviare il progetto di diventare genitori.

L’arrivo della cicogna comporta anche un passaggio generazionale per i neo-genitori, che sperimentano la necessità di assumersi numerose responsabilità e doveri. Gli studiosi la definiscono come “nidificazione psichica”, che comporta una riorganizzazione dal punto vista mentale.

Cicogna in arrivo dal 2023: quali sono i segni zodiacali che diventeranno genitori?

Per chi sta vuole allargare la propria famiglia l’anno 2023 sarà un anno felice. È l’astrologia a dare una valida risposta su quali sono i segni zodiacali che potranno finalmente accogliere la cicogna in casa.

Bilancia: Bebè in arrivo

Giove favorisce la fertilità in una coppia. Per coloro che appartengono alla Bilancia potrebbero esserci buone notizie in arrivo: l’idea che la cicogna possa entrare nella propria casa nel 2023 si fa sempre più concreta.

Toro: l’anno 2023 sarà il momento propizio di allargare la famiglia

Tutti coloro che appartengono al segno zodiacale del Toro potranno salutare l’anno 2023 come l’anno della fertilità e della genitorialità. Se si sta programmando una gravidanza, il Toro potrà finalmente festeggiare l’arrivo di un bebè in casa.

Scorpione: tanta fertilità e sessualità per chi è di questo segno zodiacale

Gli Scorpioni potranno accogliere l’arrivo di un bambino o di una bambina all’interno del proprio nucleo familiare. Oltre ad essere uno dei segni zodiacali più cinici, potrete finalmente “scogliere” la vostra freddezza con l’arrivo della cicogna.