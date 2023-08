Potente fertilizzante, molto più forte dell’aglio: le piante fioriranno per 6 mesi

Forse non tutti sanno che è possibile creare un fertilizzante fai da te molto più potente dell’aglio, ma i risultati che si otterranno sono incredibili.

Molto spesso ci facciamo attrarre dalla bellezza di alcune piante e fiori, ma non sempre sono facili da curare e far vivere- Ad esempio, quanta bellezza donano le orchidee alla nostra casa o balcone? Ebbene, alle volte però non sono così semplici da mantenere in salute. Vediamo ora un fertilizzante molto buono e allo stesso più potente dell’aglio.

Creare un potente fertilizzante si può con solo pochi ingredienti

A meno che uno non abbia il pollice verde o comunque non sia attratto dal verde, è quasi improbabile non uscire con almeno una pianta o un fiore dai negozi. La meraviglia che solo loro donano in una casa in pochi lo apprezzano, ma chi ama davvero tutto questo sa di cosa parliamo. Ci sono molte persone che lo fanno come hobby, mentre altre per lavoro.

Tuttavia, il risultato non cambia. Le piante, ad esempio le orchidee, necessitano di una grande cura e amore per mantenerle belle e soprattutto sane. Infatti, fiori di questo genere sono molto delicati e non è raro che si ammalino o comunque abbiano dei momenti in cui dobbiamo prendercene più cura rispetto al solito.

Siamo poi soliti a recarci nei grandi centri preposti o nei supermercati alla ricerca di fertilizzanti che ci aiutino a mantenerle bene e in salute, ma in pochi conoscono un rimedio naturale e molto più potente di quelli in commercio e rispetto all’aglio. Sapete cosa sarà utile? Solamente due peperoncini. Vediamo ora il processo di preparazione, la cura per le orchidee e i risultati che otterremo.

Fertilizzante potente più dell’aglio: solo 2 ingredienti

Le orchidee sono piante molto eleganti e i colori dei fiori sono unici. Infatti, non è inusuale vedere balconi o salotti ricchi di queste meraviglie. Tuttavia, sono molto delicate e per prendersene cura ci vuole pazienza e qualche conoscenza.

Quando vediamo la nostra orchidea sofferente, la prima cosa che facciamo è quella di recarci al supermercato o nei centri specializzati per comprare un fertilizzante, ma in pochi sanno che con un solo ingrediente e un po’ di pazienza si otterranno risultati incredibili. Basteranno infatti 2 peperoncini e 1 L di acqua.

I nutrienti del peperoncino hanno dei poteri inaspettati per le nostre orchidee e le renderanno uniche. Vediamo ora il procedimento. Per prima cosa dobbiamo procurarci due peperoncini e anche se sono verdi andranno bene. Successivamente, tagliamoli a pezzi con un coltello.

Aggiungerli in un mixer con 1L di acqua e frullare finché non otterremo un liquido perfetto. A questo punto dovremo filtrarlo affinché i residui vengano separati dal resto e andremo ad aggiungere altra acqua in rapporto 1:2.

Ora i litri di soluzione fertilizzante al peperoncino sono 3 e aggiungeremo una parte in un nebulizzatore. Per prima cosa ci dovremo occupare delle foglie. Spruzziamo il liquido in tutte e questa operazione la dovremo ripetere per almeno 1 o 2 volte al mese. In questo modo saranno molto più verdi e sane.

Il fertilizzante al peperoncino contiene fosforo, azoto e potassio e tutti questi componenti aiuteranno a fornire tutti i nutrienti di cui l’orchidea ha bisogno. Inoltre, favoriranno la crescita della pianta. Non dimentichiamo che i peperoncini aiuteranno a rafforzare il sistema immunitario della pianta stessa e preverranno le malattie.

Procedimento sulle radici e i risultati visibili

Passiamo ora alle radici, altri componenti della pianta molto importanti. Con lo stesso liquido ottenuto in precedenza dovremo innaffiare le radici che dovranno essere completamente bagnate. In alternativa, si potrebbe immergere direttamente il vaso almeno per 30 minuti. I nutrienti saranno molto utili anche alle radici.

Questo composto aiuterà anche per quanto riguarda la fioritura in quanto i fiori saranno molto più belli, la pianta crescerà più velocemente e le radici saranno più forti. Questo procedimento andrebbe ripetuto almeno una volta ogni due settimane. Ma quali saranno i risultati?

Per quanto concerne i risultati, saranno visibili già dopo un solo mese di trattamento. Infatti, dopo questo periodo, noteremo molte più radici e soprattutto saranno sani e forti. In questo modo aiuteranno la piata ad assorbire tutti i nutrienti di cui ha bisogno, anche per i germogli stessi. Infine, noteremo come la pianta sarà molto più sana e priva di insetti a malattie.