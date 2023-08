Ti sembrerà incredibile, ma una manciata di questo ingrediente farà fiorire tutto

Una manciata di questo ingrediente farà fiorire tutto e in pochissimo tempo. Pronta a vedere il tuo balcone, giardino o terrazzo pieno di splendide piante?

Se vuoi vedere le tue splendide piante sempre fiorite, anche in piena estate, allora devi assolutamente testare questo sistema: ecco l’ingrediente magico che fa fiorire tutto.

Perché le piante non fioriscono sempre

Le piante sono proprio come noi esseri umani: alcune volte finiscono per ammalarsi. Individuare delle piante malate è piuttosto semplice. Di solito esse:

presentano foglie di colore giallo;

presentano radici deboli e foglie fragili;

sono prive di fiori.

Non c’è molto che tu possa fare se non capire il perché la tua pianta sta soffrendo e agire immediatamente per risolvere il problema. Solitamente, i nostri gioielli verdi fanno fatica a sopravvivere se non sappiamo gestire adeguatamente il carico d’acqua da destinare ad essi.

Le piante non hanno sempre bisogno di essere innaffiate. Certo, dipende anche dalla specie. Ce ne sono alcune che richiedono più acqua di altre. Il segreto è osservare il terreno: se esso è umido, non bisogna innaffiare. Al contrario, se è asciutto significa che la pianta necessita di acqua.

Sai che alcune volte le piante non fioriscono perché non riescono ad assorbire dal terreno i giusti nutrienti? Ecco perché dovresti “pungerlo” con un bastoncino di legno in modo da creare dei piccoli fori cosicché acqua e aria possano raggiungere le radici e favorire il benessere della pianta.

Oltre a questi trucchetti, ce n’è anche un altro che solo i più esperti conoscono: c’è un ingrediente che, se utilizzato correttamente, garantisce una splendida fioritura. Curioso di scoprire quale?

Questo ingrediente farà fiorire tutto

Una manciata di questo ingrediente farà fiorire tutto e anche in pochissimo tempo! Dimenticati dei fertilizzanti costosi e chimici. Il segreto che ti stiamo per svelare lo conoscono ed utilizzano solo i più esperti pollici verdi: procurati una barbabietola!

Questo ingrediente che consumi spesso e che puoi utilizzare per realizzare gustose ricette, è perfetto anche per fertilizzare le tue piante. Ricca di potassio, azoto, fosforo e magnesio, la rapa rossa può tornarti davvero utile: puoi realizzare un fertilizzante organico a costo zero!

Ciò che devi fare è procurarti una barbabietola e metterla in un contenitore con all’interno un litro di acqua. Attiva il mixer per due minuti: otterrai il succo di barbabietola che dovrai versare, dopo averlo setacciato, in un recipiente graduato. Sei pronta per innaffiare le tue piante!

Il fertilizzante di barbabietola lo devi utilizzare una volta ogni 15 giorni per almeno 3 mesi: le tue piante rinasceranno e vedrai finalmente la tanto attesa fioritura!

La rapa rossa proprio perché è ricca di potassio, zolfo, magnesio e fosforo, può garantire il corretto sviluppo delle tue piante, di tutte le piante. Il suo pigmento rosso viene assorbito dalle radici, per cui non preoccuparti se sulla tua pianta vedrai comparire fiori rosa o rossi.

Come puoi leggere, le barbabietole non sono fonte preziosa di nutrienti solo per l’uomo ma anche per le piante. Basta davvero poco per assicurare benessere e salute ai nostri gioielli verdi.