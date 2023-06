Con questo ingrediente avrai radici molto forti e fiori costantemente rigogliosi

Se vuoi avere un giardino costantemente rigoglioso, allora i nostri consigli fanno al caso tuo. Con questo ingrediente avrai radici molto forti e tantissimi fiori.

Se le tue piante appassiscono o faticano a fiorire, non preoccuparti. Abbiamo una soluzione che risolverà il tuo problema. Con questo ingrediente avrai radici molto forti e fiori rigogliosi tutto l’anno.

Come curare le piante senza prodotti chimici

Curare le piante è un compito non semplice soprattutto per chi non è un esperto pollice verde. Non basta studiare le caratteristiche delle piante o dei fiori per potersene prendere cura ma bisogna mettere in pratica anche alcuni consigli per ottenere risultati grandiosi.

L’errore più comune e che si commette spesso, riguarda generalmente l’irrigazione delle piante. Molte persone credono che un’Orchidea Phalaenopsis e un Anthurium debbano ricevere la stessa quantità d’acqua: questo è assolutamente un pensiero sbagliato.

Ogni pianta, a seconda anche della propria provenienza geografica, necessiterà di più o meno acqua. Per esempio l’Anthurium, che è originario delle giungle tropicali colombiane, avrà bisogno di più acqua rispetto a un’orchidea che necessita di un’irrigazione più moderata.

Ciò che più è importante evitare, è il cosiddetto stress idrico. Lo stesso discorso vale anche per la luce: non sempre le piante necessitano di irradiazioni diretta, anzi. In alcuni casi, i raggi solari possono provocare solo danni come seccare le foglie e bruciare le radici.

A proposito di radici, se vuoi avere un giardino rigoglioso con piante forti e con tanti fiori, ti serve allora questo ingrediente. Non hai bisogno di prodotti chimici né di fertilizzanti non naturali. La ricetta che ti proponiamo è semplice ma soprattutto ecologica!

Con questo ingrediente avrai radici molto forti e tantissimi fiori

Se vuoi un giardino costantemente rigoglioso, profumato e pieno di fiori devi provare la nostra tecnica. Con questo ingrediente avrai radici molto forti e fiori splendidi tutto l’anno.

Qual è l’ingrediente magico che devi procurarti? Te lo diciamo subito: si tratta del riso! I chicchi di questo cereale faranno miracoli per il tuo giardino. Tre sono le tecniche che puoi utilizzare.

La prima è questa: riempi un bicchiere con i chicchi di riso e versali in un frullatore. Mixa per 5 minuti e otterrai la polvere di riso. Quest’ultima che è davvero nutriente, la utilizzerai per concimare il terreno delle tue piante: vedrai che cresceranno forti, che avranno radici robuste ma soprattutto assisterai ad un incredibile processo di fioritura.

La seconda consiste invece nel lasciare in ammollo i chicchi di riso in acqua fredda per 30 minuti. Trascorso questo tempo, utilizzerai l’acqua, che nel frattempo avrà assorbito le proprietà nutritive del riso, per innaffiare le tue piante.

La terza e ultima tecnica consiste invece nel lasciare sempre in ammollo un bicchiere contenente chicchi di riso in acqua bollente per 10 minuti. Anche in questo caso utilizzerai poi l’acqua che filtrerai, per innaffiare le tue piante.

L’acqua di riso è ricca di sostanze nutritive come potassio, fosforo e magnesio che aiuteranno le piante a sviluppare radici forti e sane ma soprattutto a cacciare tanti fiori. Bastano solo 6 cucchiai di acqua di riso per ogni pianta per ottenere dei risultati incredibili: le tue piante prospereranno e saranno rigogliose per mesi.

Il riso oltre a fosforo, potassio e magnesio contiene anche molte proteine che consentiranno non solo alle radici di crescere meglio assorbendo tutte le sostanze nutritive necessarie, ma anche alle foglie di acquisire lucentezza e colori brillanti.