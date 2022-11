Posto di blocco, fino a 1200€ di multa per chi non ce l’ha in auto

Posto di Blocco: se non lo porti con te scatta una pesante multa pari a 1200 euro. Stai attento e non dimenticarlo mai.

Guidare un veicolo comporta le necessità di conoscere in dettaglio tutte le buone regole previste dal Legislatore nel Codice della Strada. La normativa vigente stabilisce che la revisione della propria auto è assolutamente obbligatoria ed il costo varia a seconda della tariffa applicata dai centri specializzati. I sistemi per reperire le auto prive della revisione sono diventati sempre più efficienti. Il sistema MCTCNet2 consente di automatizzare le procedure relative alla revisione auto. I dati acquisiti sono inviati alla Motorizzazione e possono essere consultati dalle Forze dell’Ordine.

Tutte le auto che circolano sulle strade devono funzionare efficientemente. È quanto previsto dall’articolo ottanta del Codice della Strada. È anche prevista un’eccezione alla regola, ovvero solo nel caso in cui la vettura priva di revisione debba raggiungere in uno dei centri competenti specializzati nella revisione auto. La sanzione scatta nel caso in cui si sia sprovvisti della relativa prova.

Revisione auto: cos’è?

La revisione auto è un controllo cogente previsto dalla normativa a cui sottoporre con una certa periodicità la propria vettura. È importante controllare che il proprio mezzo sia idoneo a circolare sulla pubblica strada. La revisione auto deve essere fatta ogni quattro anni dalla prima immatricolazione, mentre tutte le altre vetture che sono immatricolate da oltre quattro anni devono fare la revisione ogni 24 mesi. Il costo da sostenere per effettuare la revisione auto dipende dal centro specializzato a cui rivolgersi.

A partire dall’anno 2023 verranno introdotti controlli più specifici per evitare le alterazioni del conta km. Tutti i documenti concernenti la revisione auto saranno oggetto del processo di digitalizzazione come auspicato dal Legislatore. Ciò semplificherà i controlli da parte delle Forze dell’Ordine preposte al controllo.

Violazione Revisione auto: a quanto ammonta la sanzione?

Nel caso in cui si presenti una falsa dichiarazione di avvenuta revisione dell’auto, è prevista l’irrogazione di una sanzione amministrativa che varia da oltre quattrocento euro a oltre 1700 euro. inoltre, scatta il ritiro della carta di circolazione.

La sanzione varia da 170 euro a quasi 700 euro nel caso in cui non si abbia sottoposto il veicolo all’obbligatoria revisione. L’importo della sanzione è raddoppiato nel caso in cui il proprietario dell’auto non sia sorpreso a circolare con la vettura senza aver effettuato due revisioni.

È possibile che scatti un’ammenda di importo pari a 1200 euro. Se lo status è “sospeso” e si circola ugualmente, scatta una sanzione di importo variabile tra i duemila euro e gli ottomila euro. E’ previsto anche il fermo amministrativo per tre mesi.