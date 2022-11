Gli spari sono stati esplosi alle 17:30 – ora locale – in un parco nel sobborgo di Laval. Le 4 persone raggiunte dai proiettili avevano cercato riparo in una scuola.

Trasferiti d’urgenza in ospedale, nessuno di loro verserebbe in pericolo di vita. L’istituto è rimasto chiuso fino a notte fonda per consentire alla polizia di perlustrare la zona. L’aggressore risulta ancora in fuga.

Sparatoria a Montréal

Sparatoria in Canada, a Montréal per l’esattezza. Alle 17:40 – ora locale – un uomo, non ancora identificato, ha esploso diversi colpi di pistola contro alcune persone che si trovavano in un parco di fronte al Montmorency College, nel sobborgo di Laval.

Diversi di loro hanno cercato riparo in una scuola nei paraggi, ma sono stati raggiunti dall’aggressore. Quattro persone sono rimaste ferite, nessuna di loro in maniera grave, e sono state trasportate d’urgenza in ospedale.

L’istituto scolastico, con all’interno quasi 10.000 studenti e funzionari, è rimasto chiuso fino a notte fonda, mentre la polizia perlustrava la zona limitrofa in cerca dell’aggressore. Qualche ora prima un ragazzo di 19 anni è stato arrestato durante un’irruzione in una scuola superiore a circa 40 chilometri a sud di Montréal. Il ministro della Pubblica Sicurezza della provincia del Quebec, Francois Bonnardel, ha dichiarato su Twitter:

“Gli studenti del Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu hanno vissuto oggi una situazione difficile. Sono sollevato per la svolta degli eventi. Attenderemo gli esiti delle indagini di polizia per comprendere appieno quanto accaduto. Vorrei congratularmi con il lavoro della polizia.” Les élèves du cégep Saint-Jean-sur-Richelieu ont vécu une situation difficile aujourd’hui. Je suis soulagé de la tournure des événements. On va attendre les suites de l’enquête policière pour bien comprendre ce qui s’est passé. J’aimerais féliciter le travail des policiers. — François Bonnardel (@fbonnardelCAQ) November 11, 2022

Notizia in aggiornamento.