Posti di blocco, se non ce l’hai ti fanno 1600 euro di multa: cosa controllano

Ai posti di blocco si può incorrere in una multa la cui ammenda arriva fino a 1600 euro. Ecco cosa bisogna tenere sempre in auto con sé.

Il Codice della Strada è un insieme di norme che regolano il comportamento dei veicoli sulle strade in modo che si evitano sinistri stradali e azioni sbagliati che potrebbero compromettere la circolazione.

In questo modo, se tutti quanti rispettassero queste norme, non ci sarebbero più incidenti ma spesso accade che questi sono anche provocati da cose che tendiamo a non tenere conto.

Codice della Strada: ecco cosa bisogna tenere sempre con se e mostrare ai posti di blocco

Nonostante tutti noi, abbiamo ottenuto una patente di guida superando un esame teorico ed uno pratico, ci dimentichiamo di alcune fondamentali regole da seguire per via dell’esperienza sulla strada.

Così ci ritroviamo a dover pagare delle multe qualora veniamo colti in flagrante ad infrangere la legge e a venir meno al Codice della Strada e nei casi più gravi a dover anche rispondere di quello che si è provocato.

Per questo motivo è sempre meglio avere tutto sotto controllo e tenere il nostro veicolo sempre in sicurezza facendolo controllare periodicamente e avendo tutte le carte utili a portata di mano.

Questo perché, in qualsiasi tipo di strada e in qualsiasi momento del giorno, possiamo incorrere in una pattuglia delle Forze dell’Ordine che ci invita ad accostare e a mostrare patente, libretto e altri documenti che possono esserci richiesti.

I posti di blocco, infatti, sono molto temuti dai conducenti, in quanto, la maggior parte delle volte, tendono a trovare qualcosa che non va e che ci porta a dover pagare una multa non prevista.

L’ammenda

In particolar modo, a dover avere con se il documento di revisione, oltre alle nostre automobili utilitarie, sono anche i veicoli a rimorchio il quale devono sottostare alle nuove regole relative alla categoria 1.

Oltre quelli che superano 750 kg , con le nuove regole, anche quelli che superano questo peso e arrivano fino a 3 tonnellate e mezzo devono mostrare il documento di revisione e aggiornarlo periodicamente.

In caso di mancanza di questo documento si può essere sanzionati con una multa che parte da un minimo di 420 euro fino ad un massimo di 1600 euro e quindi comporta una spesa pesante per il conducente.

Per far si che questo non avviene, basta recarsi in alcuni centri specializzati per far si che possiamo ottenere il documento che certifica la revisione e che tutti gli elementi come lo scarico, i rulli e i fissaggi siano pronti per essere utilizzati.

Se il veicolo non supera i test, non viene rilasciato nessun documento e circolare con un mezzo da rimorchio senza che questo sia stato certificato come sicuro provoca un rischio agli altri automobilisti.

Pertanto, se questo accade, si verrà sanzionati e si potrebbe anche rischiare in una decurtazione dei punti dalla patente con il ritiro di essa e con la sospensione della circolazione del mezzo, fin quando questo non supera i test tecnologici.

Quindi, è sempre importante, far revisionare il proprio mezzo, sia che sia una semplice auto o sia che sia un mezzo che serve per i rimorchi.