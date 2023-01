Giorni tristi a Monaco, purtroppo se n’è andato: perfino i sudditi piangono

Charlene di Monaco e sua cognata Carolina si sono dimostrate molto gelide durante il funerale del loro carissimo amico. Ecco cosa è accaduto.

Dopo un 2022 molto particolare, Charlene di Monaco, moglie del principe Alberto II di Monaco sembra essere tornata in forma ma tutti i giornali di gossip non fanno altro che parlare di lei.

Durante lo scorso anno, si è spesso parlato della principessa in questione e del suo allontanamento da Palazzo Grimaldi a seguito di un’infezione contratta in Sud-Africa suo Paese d’origine.

Charlene di Monaco: gelo durante il funerale con sua cognata Carolina

Infatti, la donna è stata ricoverata per molti mesi in una clinica privata per riprendere le forze da una malattia che l’ha debilitata molto e per recuperare le forze si è preferito non farla rimanere a corte.

I tabloid monegaschi però hanno insinuato che il vero motivo dell’allontanamento della donna sia stato dovuto ad un intervento al viso a cui si sarebbe sottoposta a Dubai non andato nel migliore dei modi.

Ad alimentare questa indiscrezione, è stata anche la stessa Charlene che si è mostrata, quando è andata a visitare suo marito e i suoi figli per un breve periodo durante la degenza con una mascherina sul viso.

A smentire questa versione dei fatti è stato lo stesso principe Alberto che ha dichiarato che la donna è stata davvero colpita da un virus che l’ha portata a passare molto tempo lontano dalla sua famiglia.

Sebbene in molti pensano ancora che la donna sia stata ricoverata a seguito di una ricostruzione facciale, la principessa si è mostrata nuovamente splendente e raggiante specie nelle ultime settimane.

Nessuno sguardo tra le due

Charlene, infatti, ha festeggiato il 10° anniversario della sua fondazione benefica e si è fatta vedere in compagnia di suo marito e dei suoi figli in occasione della celebrazione delle feste natalizie del 2022.

Quindi, le parole che volevano un divorzio imminente tra Alberto e Charlene erano infondate ma sembra che diversamente non lo siano quelle dell’astio tra la principessa e sua cognata Carolina di Monaco.

Sembra che quest’ultima, non abbia mai sopportato le ingerenze da parte di sua cognata e che sia molto gelosa del suo potere e della fama che sta acquisendo anno dopo anno e sembra non essere intenzionata a lasciarle il posto, nonostante sia la moglie del Sovrano del Principato di Monaco.

Charlene e Alberto, si sono presentati al funerale di un loro carissimo amico, l’Arcivescovo di Monaco, Bernard Barsi, scomparso all’età di 80 anni per via di un infarto cardiaco che gli è stato fatale.

L’uomo, aveva celebrato 11 anni fa la loro unione in matrimonio e aveva anche battezzato i loro figli Jacques e Gabriella ed era diventato un vero e proprio punto spirituale per tutta la famiglia.

Charlene si è presentata ai funerali con una mantiglia di pizzo nero, come prevede il protocollo, e durante la celebrazione era presente anche sua cognata Carolina con la quale non si è scambiata nemmeno uno sguardo.

Questo non ha fatto altro che alimentare le ipotesi che tra le due non ci sia alcun tipo di rapporto e che non si sopportino a vicenda.