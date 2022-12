Postepay cashback, il bonus dura fino a fine dicembre: come averlo

Postepay cashback ha una durata sino a fine dicembre e queste sono tutte le modalità per averlo subito. Scopriamo insieme i dettagli.

Uno degli strumenti più innovativi e di grandissimo uso, che ha portato milioni di italiani ad usufruire di questa iniziativa. Postepay cashback ha avuto un notevole successo, non solo per gli esercenti ma anche per chi fa acquisti. È una soluzione nata per combattere l’evasione fiscale, cercando di abituare i cittadini all’uso della carta ottenendo in cambio un piccolo “regalo”. Il ritorno sulla spesa è ottimo e si può spendere in moltissimi punti di interesse. Non tutti sanno che ha una durata ancora per il mese di dicembre e queste sono le modalià per ottenerelo.

Iniziativa Poste Italiane: di cosa si tratta?

Il 2023 è alle porte, ma sino a fine dicembre 2022 c’è la possibilità di usufruire dell’iniziativa PostePay Cashback. Poste Italiane ha messo a disposizione uno strumento che permette di ricevere indietro dei bonus come premio per aver usato al carta e non i contanti nei vari pagamenti all’interno dei negozi convenzionati.

Sul sito delle Poste vengono spiegate tutte le modalità e questo strumento è partito il 1° luglio e avrà termine il 31 dicembre 2022. Una iniziativa che prevede 3 euro di cashback per ogni acquisto di almeno 10 euro usando il Codice PostePay. Il limite massimo al giorno sono 10 euro di al giorno di cashback.

Come si ottiene il codice PostePay?

Il codice si ottiene facilmente, infatti basterà scaricare oppure aggiornare l’applicazione dedicata BancoPosta o Poste Pay associando le carte a disposizione. Si possono inquadrare i QR Code che sono esposti su tutti i punti vendita che sono aderenti a questa iniziativa. In pochi secondi si riceve il codice dedicato.

Modalità di pagamento per PostePay cashback: chi aderisce?

Per chi ancora non avesse usufruito di questa opportunità, Poste Italiane ricorda che ci sono ancora pochissimi giorni a disposizione sino a fine dicembre. Per il pagamento si inserisce l’importo e poi si autorizza dall’applicazione come di consueto.

È possibile pagare con carte di debito oppure prepagate e sull’applicazione si scoprono tutti i negozi che sono aderenti a questa magnifica iniziativa. Per ogni transazione di minimo 10 euro si ricevono in cambio 3 euro per la spesa da fare presso Esselunga.

Non è tutto, se ci si rifornisce presso i distributori Eni e IP si riceve un euro di cashback. I negozi che aderiscono sono veramente tantissimi tra cui supermercati, Pronto Taxi e anche negozi per shopping di vario genere. I tabaccai che sono abilitati LIS sono inclusi nella promozione, ma non per il pagamento dei bollettini, mentre tutte le transazioni presso gli Uffici Postali non sono assolutamente incluse.

Per maggiori informazioni, sul sito ufficiale di Poste Italiane ci sono dettagli e modalità. L’iniziativa scade il 31 dicembre 2022 e potrebbe non essere confermata per il nuovo anno.