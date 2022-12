Trapani, precipita caccia militare Eurofighter: vivo il pilota

By

Poco dopo le 18 di oggi un aereo militare Eurofighter appartenente al 37° stormo, di stanza all’aeroporto militare di Trapani Birgi è precipitato non molto distante dalla base che si avvigeva a raggiungere.

Il caccia militare stava iniziando la manovra di avvicinamento per fare scalo all’aeroporto di Trapani quando è precipitato ed è immediatamente è scattata la chiusura dell’aeroporto Birgi. Sono scattate immediatamente le ricerche e le forze messe in campo sono state notevoli, data l’elevata preoccupazione per la vita del pilota.

Trapani, precipita aereo militare Eurofighter

Un aereo militare appartenente al trentasettesimo stormo di stanza all’aeroporto di Trapani Birgi è improvvisamente precipitato, l’allarme è scattato alle 18.05. Lo scalo trapanese Birgi è stato chiuso con un Notam ai voli civili e sono scattate immediatamente le misure di emergenza e ricerca del velivolo.

Il caccia Eurofighter Typhoon è un velivolo monoposto ed è un aereo intercettatore multi ruolo e non sono note le motivazioni che hanno provocato questo evento ad un aereo sofisticato e altamente prestare. A sole cinque miglia dallo scalo di Trapani l’ aereo militare si è schiantato vicino alla foce del fiume Birgi, che dista pochi chilometri dall’aeroporto che si trova anche vicino al centro turistico Rocche Draele.

Le forze dell’ordine e i soccorsi si sono precipitati nella ricerca che ha rivelato diverse insidie.

Le ricerche e la notizia del ritrovamento del pilota vivo

L’aereo militare Eurofighter appartenente al 37° stormo della base di Trapani Birgi è precipitato poco prima di atterrare nello scalo. L’ ultimo contatto con la torre di controllo è stato nella zona di Guarrata a Marsala. Secondo quanto riferito dalle fonti locali, le ricerche sono state complicate, data la zona di impatto del veicolo dell’aeronautica militare.

I soccorsi sono stati difficilissimi a causa del fuoco che si è propagato dopo lo schianto al suolo. L’aereo militare era completamente avvolto dalle fiamme. Si è temuto che il pilota non fosse riuscito a lanciarsi dalla fusoliera. Ma il pilota è stato trovato vivo e fortunatamente non si sono verificati incidenti scatenato dallo schianto del caccia militare.

Per le operazioni di soccorso si sono mobilitati in maniera eccellente e si è alzato in volo un elicottero dell’82° reparto Sar e anche vigili del fuoco, ambulanze e mezzi di soccorso. Hanno prontamente affrontato la situazione di emergenza e sono riusciti a recuperare e soccorre il pilota che è stato finalmente trovato vivo.

Saranno da accettare le cause che hanno provocato questo evento anomalo così vicino alla base di Trapani dove l’aereo militare era diretto. Siccome la comunicazione si è interrotta non è stato possibile accettare se sia stato un guasto del velivolo o se sia capitato qualcosa o qualche imprevisto al pilota militare.