Mai appendere i panni sul termosifone, tutti i rischi

Ci sono moltissimi rischi che sono legati ai panni sul termosifone per una asciugatura rapida e interna: è meglio non farlo.

I panni in inverno tendono a non asciugare mai? Secondo alcune stime sono moltissime le persone che non hanno una asciugatrice a disposizione, per questo motivo si avvalgono dello stendino oppure di una fonte di calore diretta come il termosifone. I panni lavati vengono quindi messi sopra il calorifero oppure sullo stendino direttamente, senza pensare alle conseguenze. Non tutti sanno infatti che mettere i panni sul termosifone ad asciugare sia un vero e proprio errore. Questi sono i motivi per non farlo più.

Panni bagnati in inverno: come fare per asciugarli?

Durante l’inverno con le temperature fredde i panni non asciugano mai. Non si possono mettere all’esterno, se non per poche ore durante il mattino quando il sole è lieve e il vento aiuta l’asciugatura. Moltissime persone si avvalgono dell’asciugatrice che toglie subito l’umidità dai vestiti e tessuti restituendo capi completamente asciutti, morbidi e profumati.

Chi non usa questo elettrodomestico commette un grandissimo errore: stendere sullo stendino o avvalersi direttamente del calore del termosifone. È vero che in poco tempo è tutto asciutto, ma questa è una azione considerata altamente pericolosa e da non fare.

Perché i panni non vanno asciugati sul termosifone?

Asciugare i panni sul termosifone è una delle azioni più sbagliate che si possono commettere durante l’inverno. I panni bagnati non dovrebbero mai essere appesi sullo stendino da bagnati e lasciati dentro casa. L’umidità intacca gli ambienti e le spore si trasformano in muffa, molto pericolosa per tutti coloro che ci abitano.

Il tasso di umidità interno alla casa, come accennato, aumenta sempre di più sino a quando la muffa non prende il sopravvento. Non è tutto, asciugare i vestiti sopra il termosifone è nocivo come ha spiegato il National Aspergillosis Centre di Manchester –Regno Unito.

I ricercatori e gli esperti hanno sconsigliato di svolgere questa azione durante l’inverno, proprio perché l’acqua evapora mentre i panni si asciugano. Questo aumenta la percentuale di umidità in casa e potrebbe causare un effetto domino dannoso per la salute di tutti i soggetti. È ancora più grave per coloro che soffrono di forme di asma o hanno dei problemi respiratori.

L’asciugatura dei panni sul termosifone potrebbe inoltre aumentare il rischio di infezione ai polmoni – aspergillosi per il contatto diretto con l’aspergillus fumigatus. Questa è una muffa nota e passiva che intacca i polmoni e provoca non poche allergie agli esseri umani.

La soluzione migliore per l’asciugatura dei panni in inverno è senza dubbio l’asciugatrice. Un elettrodomestico pensato per eliminare l’acqua in eccesso, l’umidità e restituire dei capi morbidi e asciutti.

Se questo non è possibile, gli esperti raccomandano di non usare il termosifone ma di optare per uno stendino da posizionare in camera da letto durante il giorno. Subito dopo, la stanza deve essere areata al fine che umidità e muffa non trovino spazio.