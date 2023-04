Poste Italiane, scade il 29 di aprile: una montagna di soldi in arrivo sul conto

Entro il 29 aprile, i titolari di conti correnti presso Poste Italiane, potrebbero vedersi accreditare una ingente somma di denaro. Vediamo perché.

Si tratta di un’offerta di prestito prevista da Poste Italiane ma che è in scadenza sabato 29 aprile. Manca, dunque, davvero poco.

Poste Italiane: soldi in arrivo

Poste Italiane, anno dopo anno, si è distinto come un istituto in grado di offrire non soltanto servizi postali ma anche bancari e finanziari. Infatti, anno dopo anno, Poste Italiane oltre che nel settore delle telecomunicazioni, è diventata un punto di riferimento per tutte quelle persone che hanno bisogno di un istituto di credito o di risparmio. Non è escluso, infatti, che chi si rivolge a Poste Italiane possa ottenere un prestito ad hoc, creato sulla base delle proprie esigenze.

Tra i prestiti più importanti che l’ente ha proposto ai suoi risparmiatori, spicca quello dedicato a chi deve fare dei lavori in casa, siano essi di restauro oppure essenziali. Si tratta del così detto Prestito BancoPosta Ristrutturazione Casa. La misura permetterebbe ai cittadini che ne fanno richiesta, di ottenere una cospicua somma di denaro per poter ristrutturare l’abitazione in cui vivono. Come funziona il prestito?

Questa misura va ad aggiungersi alle diverse previste dal Governo che riguardano la ristrutturazione e l’ammodernamento delle abitazioni degli italiani. In particolare, il prestito di Poste Italiane permette anche il finanziamento per acquistare mobilio, grandi elettrodomestici e altro come, ad esempio, i pannelli solari.

Termini e condizioni

La richiesta del prestito può essere fatta entro domani sabato 29 aprile. A poter essere detratte saranno tutte quelle effettuate per acquistare le attività di cui sopra. La richiesta può avvenire in un ufficio postale qualsiasi presente sul territorio nazionale. Meglio, però, prendere un appuntamento. In caso alternativo, si può provare a telefonare al numero verde gratis 800211290. Possono fare richiesta del prestito soltanto chi ha aperto e attivo in Poste Italiane un conto corrente BancoPosta. Tali clienti devono ricevere lo stipendio e la pensione con accredito diretto.

La richiesta del prestito può essere fatta dai soggetti che sono residenti in Italia e che possono dimostrare di avere uno stipendio/pensione fisso. Una volta preso appuntamento e giunti all’ufficio postale, sarà necessario presentarsi con un documento di riconoscimento valido. Poi, bisogna presentare anche eventuali preventivi oppure ordini già effettuati. Tali soggetti potranno ricevere un finanziamento fino a 60000 euro.

Prestito BancoPosta Ristrutturazione Casa è destinato anche a chi è titolare di Conto BancoPosta. In tal caso, il prestito può durare fino a 120 mesi. Il rimborso dei soldi spesi avviene tramite accredito automatico.

Possono richiedere il prestito anche i titolari di Libretto di Risparmio Postale Nominativo Ordinario per una somma che varia da 10.000 fino a 30.000 euro. I soldi vengono erogati in un’unica soluzione.