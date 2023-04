Dovresti farlo ogni sera se vuoi una pelle senza rughe anche all’età di 70 anni

Per una pelle senza rughe, questo metodo è da svolgere ogni sera anche quando si superano i 70 anni: facile e divertente.

Come fare per avere una pelle senza rughe anche dopo i 70 anni? Con l’andare avanti del tempo, collagene ed elastina non si sviluppano più e determinano l’invecchiamento della pelle. Tenendo conto che si tratta di un evento naturale e che riguarda tutti, ci sono degli ingredienti che possono rallentare l’invecchiamento. I professionisti del benessere svelano un segreto per la creazione di una sostanza fai da te con soli ingredienti naturali.

Pelle senza rughe: gli ingredienti per il prodotto naturale fai da te

Ci sono alcuni ingredienti in natura ricchi di antiossidanti e di collagene. Le loro proprietà sono ottimali per sviluppare l’elastina e rendere la pelle ancora più giovane seppur in età avanzata. Il viso, così come la pelle del corpo, dovrebbe essere continuamente nutrita e idratata al fine di contrastare il naturale invecchiamento dei tessuti.

Gli ingredienti protagonisti di questo prodotto naturale sono:

2 cetrioli;

4 foglie di alloro;

1 manciata di fiori di camomilla oppure un filtro;

acqua.

La prima cosa da fare – come insegnano gli esperti del benessere – è lavare i due cetrioli e grattugiarli con la buccia. Prendere un contenitore e con l’aiuto di un canovaccio, filtrare il liquido regalato dai cetrioli grattugiati.

Nel frattempo, mettere dentro un pentolino pieno di acqua la camomilla con le 4 foglie di alloro. Far bollire tutto insieme e lasciare ancora 20 minuti così che gli ingredienti si possano incontrare.

Una volta terminato, far raffreddare e poi filtrare il contenuto all’interno di una ciotola. Il liquido di camomilla con foglie di alloro dovrà unirsi al liquido ottenuto dal cetriolo. Mescolare energicamente ottenendo un composto liquido di colore verde chiaro.

Prodotto fai da te anti rughe: applicazione e caratteristiche

Il prodotto è pronto per essere inserito dentro un contenitore pulito con lo spruzzino. Questa sostanza è ottima per una pelle senza rughe, da applicare al mattino e alla sera.

Per rendere questo liquido da vaporizzare una crema omogenea, al composto si potrà aggiungere del gel di Aloe Vera. In questo caso il prodotto verrà applicato sulla pelle e massaggiato.

In ogni caso, prima di applicare questi prodotti sulla pelle fare una piccola prova su un angolo della mano o del braccio. In caso di dubbi, chiedere sempre un consiglio ad un professionista del benessere.

Si ricorda che il cetriolo è un ingrediente base e protagonista per le ricette di bellezza. Un decongestionante e antibatterico naturale, oltre che idratante. Contiene un buon quantitativo di antiossidanti oltre che a quantità ottimali di Vitamine (tra cui la C). Insieme alla camomilla e le foglie di alloro, costituisce un insieme importante per curare la pelle e renderla elastica.