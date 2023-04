Lutto nella politica, è morto il senatore Andrea Augello di Fratelli d’Italia

By

È morto dopo una lunga malattia Andrea Augello, senatore di Fratelli d’Italia. Cordoglio da parte di Giorgia Meloni e Roberta Angelilli, vicepresidente della Regione Lazio. Il politico è stato ricordato anche da Ignazio La Russa, Presidente del Senato, che gli ha dedicato una dedica, chiedendo un minuto di silenzio.

È mancato oggi dopo una lunga malattia il senatore di Fratelli d’Italia Andrea Augello, anche ex sottosegretario. “In cielo ti accompagnino gli angeli. Addio Andrea Augello, rimarrai per sempre nei nostri cuori” ha scritto sui social la moglie Roberta Angelilli. Colpiti dalla perdita, anche la premier Giorgia Meloni e il Presidente del Senato Ignazio La Russa, che ha chiesto un minuto di silenzio in suo onore.

Andrea Augello, muore l’ex senatore e sottosegretario di Fratelli d’Italia. La Russa chiede un minuto di silenzio per rispetto

Oggi è venuto a mancare a soli 62 anni il senatore e ex sottosegretario di Fratelli d’Italia Andrea Augello. Pare fosse malato da tempo, anche se nessun particolare era mai stato comunicato, ed oggi a piangerlo sono stati in tanti, tra i compagni di partito.

Ovviamente, tra i primi a ricordarne la scomparsa, non è mancata la moglie, Roberta Angelilli, vicepresidente della Regione Lazio, che ha voluto ricordarlo con un post su Facebook, pubblicando una sua foto in bianco e nero: “In cielo ti accompagnino gli angeli. Addio Andrea Augello, rimarrai per sempre nei nostri cuori”.

Messaggi di cordoglio, inoltre, da tanti suoi colleghi, come Ignazio La Russa, presidente del Senato, che ha voluto ricordarlo così: “Qualche ora fa è venuto a mancare il collega Andrea Augello. Lo ricorderemo in un’altra seduta, intanto vi chiedo un minuto di silenzio”.

Affranto anche il parlamentare FdI Gianfranco Rotondi, che ha sottolineato come il politico fosse “uno dei più fini intelletti del centrodestra italiano” e un uomo di “pensiero libero”.

Ricordi e omaggi anche da parte di Federico Mollicone, presidente della commissione Cultura e Adolfo Urso ministro delle imprese e del Made in Italy: “Hai raggiunto Tony, con cui hai condiviso una scelta di vita al servizio del bene pubblico. Idee, progetti, analisi e tanta passione: la vera autentica politica. Ciao Andrea” ha scritto su Twitter, riferendosi al fratello dello scomparso, morto nel 2000.

In aggiornamento