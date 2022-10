Caro bollette: 1.516 euro in più a famiglia durante il 2022

A causa dell’aumento di luce e gas, gli italiani saranno costretti a pagare 1.516 euro in più a famiglia.

E questo è un dato alquanto preoccupante che, in base alle analisi, ha previsto un aumento pari al 120,8%, rispetto al 2021. Un andamento sempre più crescente che sembra avere delle gravi conseguenze soprattutto per quanto riguarda le condizioni economiche dei vari italiani. E’ questo ciò che si è scoperto a seguito nell’analisi portata avanti dall’istituto Demoskopika.

I dati emersi a seguito dell’analisi

In questo 2022, ogni famiglia sarà costretto a pagare €1516 in più sulle bollette di luce e gas.

E’ questo un dato che è emerso a seguito dell’analisi dei dati del 2021, un periodo in cui la spesa è stata di €1.255 contro il 2771 euro dell’anno in corso.

E quindi, in questo 2022, in Italia tutta la popolazione sarà costretta a pagare 38 miliardi di euro per i vari consumi sia di energia elettrica che di quella del gas.

Un consumo che si divide in 15,4 miliardi di euro per i consumi elettrici e di 23 miliardi di euro per quelli del gas.

Una situazione sempre più difficile per gli italiani in difficoltà

Il costante aumento della spesa avrà una ripercussione anche sulle disagio economico di tutti gli italiani.

In base ai dati infatti è possibile affermare che il caro bollette potrebbe provocare una condizione di povertà per 244.000 famiglie, più della metà risiedenti nel Mezzogiorno.

Insomma, sono questi dati a cui si vanno ad aggiungere i 2,8 milioni di nuclei familiari che sono previsti per questo 2022.

Lo studio condotto da Demoskopika ha quindi stimato quali saranno gli impatti nel 2022 per quanto riguarda i consumi di gas e di energia elettrica in tutte quelle famiglie italiane.

Lo ha fatto tenendo sotto controllo i dati sulla povertà, dei numeri decisamente allarmanti.

E’ stato quindi analizzato l’andamento dei prezzi delle varie utenze domestiche tenendo anche presente anche molte altre voci.

Vanno avanti le iniziative contro lo spreco energetico

Vista la situazione, procedono a vela spiegata le iniziative sul vario territorio italiano per cercare di tenere sotto controllo il consumo di energia elettrica, soprattutto per quanto riguarda l’illuminazione pubblica.

A Milano infatti si è scelto di tenere le luci spente un’ora in più durante la giornata mentre in Sardegna un parroco ha preso difficile decisione di non accendere l’illuminazioni presenti in un Campanile.

La rivista Lancet Regional Heath Europe ha pubblicato anche un appello al governo in cui veniva richiesto di prorogare l’ora legale fino al 30 novembre.

Nel caso in cui si riuscirebbe a mantenere l’ora legale in Italia per sempre, sarà possibile risparmiare fino a 2,7 miliardi di euro per i consumi di energia elettrica.

E questo è ciò che si è scoperto a seguito di una ricerca portata avanti dal Centro Studi di Conflavoro Pmi.