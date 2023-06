Posiziona due stuzzicadenti nel router Wi-Fi e guarda quel che avviene: inaspettato

Posiziona due stuzzicadenti nel router Wi-Fi: se farai questo vedrai che accadrà qualcosa di davvero inaspettato. Vediamo cosa.

Con questo metodo strabiliante potrete risolvere un problema comune a tante persone e che riguarda il funzionamento del router. Vi basteranno questi due semplici elementi per una soluzione ottimale, così facile vi lascerà a bocca aperta, per la sua estrema efficacia. Ecco cosa fare.

Posiziona due stuzzicadenti nel router Wi-Fi: primi dettagli circa la soluzione

Come si è accennato nelle prime righe parleremo di una problematica comune e che ha bisogno di una risoluzione immediata a volte. Di quale problematica parliamo? Per presentarla andremo per gradi.

Iniziamo con il dire che in svariate occasioni ci capita o ci è capitato di doverci collegare alla rete di casa, per eseguire determinati lavori o ricerche sul computer e le cose non sono andate come speravamo.

In tali circostanze, a volte, infatti, capita di dover terminare magari un lavoro di una certa urgenza, e all’improvviso si è ostacolati in tale operazione a causa del router di casa che inizia a fare le bizze.

Per non ritrovarsi più in queste spiacevoli situazioni, a causa della mancanza di segnale oppure per il debole segnale derivante dal router Wi-Fi, non dovrete fare altro che applicare questo trucco semplicissimo da svolgere.

Un rimedio che si basa sull’utilizzo di due stuzzicadenti, che generalmente sono già presenti nelle vostre case. Ne consegue che questa soluzione risulta pure molto economica, un aspetto che oggigiorno è ancora più importante, visto che si cerca sempre di risparmiare ogni tipo di spesa.

In che cosa consiste il rimedio degli stuzzicadenti? Di seguito troverete tutte le indicazioni per poterlo realizzare voi stessi, senza alcun tipo di difficoltà. Continuate a leggere per saperne di più.

Posiziona due stuzzicadenti nel router Wi-Fi: Il procedimento per risolvere il problema

Il primo aspetto da considerare è che ci sono diverse tipologie di router, visto che alcuni hanno le antenne e altri modelli ne sono sprovvisti.

Questo trucco vi consente di poterlo applicare sia sul router munito di antenne, sia su quello che non le ha.

In questo caso si spiegherà il procedimento attraverso l’utilizzo di un router provvisto dell’antenna interna.

Le antenne in questo caso sono poste sul retro, una in modo verticale e l’altra nel verso orizzontale.

Questa categoria di router solitamente dispone di un segnale alquanto basso e dunque scarseggia in maniera considerevole.

Si consiglia, dunque, di posizionare il router in uno spazio aperto, visto che i muri in cemento vanno a isolare maggiormente il segnale.

Poi si suggerisce di metterlo il più in alto possibile, poiché le antenne Wi-Fi hanno la tendenza a inviare le onde più in alto.

È importante posizionare le antenne in maniera differente, perché controllano la direzione del segnale che così risulterà più potente.

La soluzione al problema: vediamo qual è nel dettaglio

Ora finalmente arriviamo al metodo di cui vi abbiamo parlato: cosa fare?

Per la realizzazione di questo metodo vi serviranno gli stuzzicadenti e un foglio di carta stagnola, ovvero quella d’alluminio. Due prodotti che solitamente sono facilmente reperibili in casa.

Il foglio d’alluminio dovrebbe avere un buon spessore, per una riuscita maggiore, alternativamente potrete usare due fogli posizionati uno sopra l’altro.

Piegarlo bene su ogni lato, eseguendo dei piccoli bordi e poi andare a posizionare gli stuzzicadenti nella parte esterna del router e in corrispondenza delle due antenne. Ciò sarà semplificato dalla presenza dei fori sul dispositivo Wi-Fi.

Prima però dovrete piegare il foglio d’alluminio per formare una sorta di ventaglio. Successivamente andrete a posizionarlo sui due stuzzicadenti, per creare una specie di parabola. In questo modo dirigerete il segnale dove volete, così da poter contare su un segnale molto più potente e costante.

Quest’ultimo aumenterà fino a tre volte in più, per merito di questo fantastico trucco!

In tal modo non dovrete abbandonare alcun lavoro nè tantomeno cercare chissà quale alternativa, poiché quella presentata sarà efficace ed inoltre è davvero economica. Cosa si può voler di più? Munitevi di quanto detto e vedrete che questo problema non rappresenterà più un problema, ma bisogna provare per credere.