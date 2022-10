Metti un foglio di alluminio sulla tavola per stirare, cosa accade ai tuoi capi

By

Mettere un foglio di alluminio sull’asse da stiro prima di stirare i nostri capi d’abbigliamento potrebbe farci risparmiare tempo. Ecco cosa accade ai nostri vestiti.

Una delle faccende domestiche più noiose e più odiate da tutti quanti è quella di dover stirare i propri indumenti e si cercano sempre delle soluzioni per far si di ridurre i tempi di questa operazione.

Ci sono alcune persone che hanno optato per una moda che prevede l’utilizzo di capi stropicciati senza dover curarsi di levare le pieghe che possono nascere a seguito del lavaggio.

Foglio di alluminio: ecco come utilizzarlo per stirare i nostri capi

Infatti, le tanto odiate forme e pieghe che nascono sui nostri capi a seguito del lavaggio sono dovute al movimento che questi fanno in lavatrice e maggiori sono gli indumenti nella lavatrice, maggiore sarà la pressione.

Di conseguenza, questa fa si che i nostri indumenti si uniscano e si comprimano formando delle pieghe che poi saremo costretti a rimuovere attraverso l’utilizzo del ferro da stiro a caldo.

Ci sono alcune tecniche per stendere i nostri indumenti e ridurre queste pieghe e alcuni di questi sono molto utilizzati. Uno prevede di stendere i vestiti su delle grucce e farle asciugare con delle pinze sulle cuciture in modo che si asciughino come se fossero stirate.

Un metodo giapponese, invece, consiglia di piegare i nostri indumenti come se fossero già stati stirati e metterli all’interno di un cestino uno sopra l’altro in modo ordinato, in questo modo la pressione tenderà a rimuovere le pieghe.

Ci sono però alcuni capi d’abbigliamento che non possono non essere stirati, specie quelli formali come camicie e giacche o altro e quindi siamo costretti ad utilizzare il ferro da stiro con l’ausilio dell’asse.

Però, non tutti sanno che in casa abbiamo un’alleata che ci renderà più facile e veloce il nostro compito domestico, ottimizzando i tempi e la qualità di stiratura del nostro capo d’abbigliamento.

Il metodo della carta stagnola

Infatti, grazie alla carta stagnola, ossia ai fogli di alluminio, possiamo ottenere una stiratura perfetta senza passare molto tempo a dover utilizzare il nostro elettrodomestico che ci aiuta nel sistemare l’indumento.

Prima di tutto, bisogna aprire l’asse da stiro e sfoderarla dalla sua copertura. Una volta fatta questa operazione, la tavola da stiro va ricoperta con della carta stagnola e dopodiché rivestita con la copertura precedentemente rimossa.

In questo modo una volta che andiamo ad apporre il nostro indumento e passarci su il ferro da stiro. Il foglio di alluminio tratterrà il calore e tenderà a stirare automaticamente anche la parte inversa da quella su cui abbiamo posato il ferro da stiro.

Così, non dovremmo stare a rigirare il capo d’abbigliamento e stirarlo dalla parte opposta in quanto il foglio di alluminio rilasciando calore avrà già agito come se avessimo stirato anche l’altro lato del capo.

Questo avviene perché il foglio di alluminio è un ottimo conduttore di calore e trattiene le alte temperature anche dopo molto tempo, infatti spesso, viene utilizzato anche per rilasciare il calore nelle abitazioni.

Posizionando il foglio di alluminio dietro i termosifoni della nostra casa o vicino ad altre forme di calore, questo non fa altro che attirare a sé il caldo e rilasciarlo in seguito avendolo trattenuto precedentemente.

In questo modo risparmieremmo non solo del denaro in bolletta ma anche del tempo prezioso che potremmo utilizzare per sbrigare altre faccende domestiche o semplicemente dedicandolo a noi stessi.

Con questo metodo, vedrete che stirare non sarà più una noiosa faccenda domestica e che ci porta via gran parte delle nostre giornate. Ma al contrario sarà un gioco da ragazzi e potremmo farlo più frequentemente rispetto senza dover stare sempre a rinviare questo momento.