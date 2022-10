Maria de Filippi, perché mangia sempre caramelle: svelato il curioso motivo

Maria De Filippi mastica sempre delle caramelle durante le sue trasmissioni. Ecco svelato il motivo.

Una delle conduttrici televisive più amate e famose di sempre considerata la regina di Canale 5 è Maria De Filippi che è all’attivo con tantissime trasmissioni che da anni regalano gioie ai suoi telespettatori.

La donna è approdata in televisione per puro caso, quando ha dovuto sostituire Lella Costa nella conduzione del talk show Amici, che nulla aveva a che vedere con l’omonimo talent condotto dalla donna.

Maria De Filippi: ecco perché mangia sempre caramelle

La decisione di mandarla in televisione è stata di Maurizio Costanzo, suo marito con il quale si è sposata nel 1995 dopo averlo conosciuto in una conferenza a Venezia ed esserne subito innamorata.

I due sono molto affiatati e assieme hanno passato momenti belli e brutti della loro vita come l’attentato da cui ne sono usciti illesi e l’adozione di loro figlio Gabriele al quale sono entrambi molto legati.

Grazie alla sua professionalità, Maria De Filippi è riuscita a costruirsi un vero e proprio impero a gestire tantissime redazioni e programmi televisivi che vengono apprezzati dal pubblico a casa.

La sua fama accresce grazie all’idea di Saranno Famosi, talent che da la possibilità a ragazzi dai 16 ai 30 anni di far conoscere il proprio talento, la cui prima edizione è andata in onda nel 2001.

A partire dalla seconda edizione il programma cambia titolo in Amici di Maria De Filippi, utilizzando il titolo del programma che ha avviato la carriera della presentatrice più amata della tv.

Tra gli altri programmi condotti e ideati dalla De Filippi ci sono C’è posta per te, che da ormai tanti anni da la possibilità al pubblico di ritrovare parenti e amori passati e Uomini e Donne.

Quest’ultimo, è completamente diverso rispetto la sua versione degli anni ’90. Originariamente, infatti, la trasmissione prevedeva una discussione tra una coppia di coniugi e il pubblico in studio.

A partire dai primi anni 2000, a seguito di una richiesta di un uomo di mezza età di trovare la donna della sua vita, il programma si è trasformato in un dating televisivo dando la possibilità di trovare l’amore della propria vita a chiunque voglia parteciparvi.

Le motivazioni della conduttrice

Durante questi anni, abbiamo avuto modo di conoscere la conduttrice e il suo modo di condurre e in molti si sono accorti di come la donna fa utilizzo di caramelle anche durante le dirette.

A parlare di questa faccenda è stata anche Luciana Littizzetto ospite lo scorso febbraio a C’è Posta per Te che ha svelato che la donna ne è quasi dipendente e infatti si è presentata in trasmissione con delle caramelle enormi da regalare alla conduttrice.

Quelle usate dalla De Filippi sono al limone della nota ditta di caramelle Leone e il motivo per cui le consuma sembrano essere dettate da motivazioni che la donna ha spiegato negli anni durante le sue interviste.

La conduttrice utilizza queste caramelle come rito scaramantico e per far si che nei momenti più importanti delle sue trasmissioni come l’annuncio del vincitore di Amici o momenti commoventi, possa scaricare lo stress masticando.

Inoltre, per la donna, avere una caramella in bocca durante la conduzione serve anche ad aiutarla con la salivazione e a far si che la bocca non si impasti e che riesca a gestire in modo ottimale la dizione e lo scandire i contenuti importanti.

Maria De Filippi fa uso da tanti anni di queste caramelle e se si sta ben attenti, a volte si può vedere una di esse attaccate sulla parte metallica della cartellina della conduttrice durante i suoi programmi.