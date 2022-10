Pordenone: allarme bomba alla stazione ferroviaria di Sacile

C’è stato uno stop di 3 ore della circolazione ferroviaria a Sacile, dopo un allarme bomba segnalato al 112 intorno alle 22.45 di ieri.

La linea Venezia-Udine è stata bloccata, in particolare il convoglio proveniente da Venezia stava per entrare in stazione. Dopo uno stop iniziale è stato fatto entrare e poi c’è stato un blocco di 3 ore dei treni a Treviso e a Pordenone.

Allarme bomba a Sacile

Nella stazione ferroviaria di Sacile, a Pordenone, sono stati momenti di paura quelli di ieri sera, quando verso le 22.45 i Carabinieri sono stati avvisati della presenza id una bomba.

Questi sono giunti tempestivamente per verificare che la segnalazione fosse vera ed effettivamente, al loro arrivo hanno rinvenuto un pacco colorato avvolto nel cellophane, abbandonato su una banchina.

Un ritrovamento insolito che ovviamente ha fatto subito scattare l’allarme da parte di chi si trovava in stazione alle forze dell’ordine e in seguito agli artificieri.

Il pacco era decisamente singolare, infatti da un lato spuntava un oggetto metallico con un fiocco giallo all’estremità, mentre la confezione riportava i colori della bandiera italiana.

L’area è stata recintata dai Carabinieri di Sacile per mettere in sicurezza coloro che si trovavano nella stazione, in seguito sono giunti gli artificieri intorno all’1.30 per controllare lo strano pacco e la Polizia ferroviaria.

Falso allarme

Sono stati attimi di tensione perché se l’allarme bomba fosse stato confermato, c’era un killer a piede libero da cercare e un potenziale disastro sventato.

Invece gli artificieri, dopo averlo esaminato con attenzione, hanno confermato che il pacco conteneva semplici strumenti da lavoro e quindi si è trattato di un falso allarme.

Chiamate come quella di ieri sera al 112 aiutano a sventare catastrofi ma per fortuna stavolta nessuno è stato messo in pericolo poiché il pacco lasciato distrattamente in stazione non conteneva alcun esplosivo.

La stazione ferroviaria è stata riaperta al traffico dopo l’ok delle autorità, intorno all’1.50 di notte e i treni rimasti bloccati hanno finalmente ripreso a circolare dopo uno stop di circa 3 ore.

Nel momento in cu è stata effettuata la chiamata alle forze dell’ordine, c’erano 20 persone in stazione e subito l’oggetto dalla forma simile a un recipiente ha destato sospetti.

Abbandonato a una panchina sul binario 4 dove fermano i treni di lunga percorrenza, poteva creare un disastro, per questo la stazione è stata subito evacuata ma per fortuna l’allarme è rientrato.

La polizia rinnova il suo invito a segnalare tempestivamente ritrovamenti del genere perché in molti altri casi l’allarme bomba è reale e con una chiamata tempestiva si possono salvare moltissime vite.