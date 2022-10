L’Inter ospita la Salernitana, Gosens e Asllani titolari

By

Dopo il grande pareggio in terra catalana l’Inter di Simone Inzaghi ha l’obbligo di battere la Salernitana per iniziare l’operazione rimonta in Serie A. I nerazzurri con Gosens, Asllani e Acerbi dall’inzizio, davanti la coppia formata da Dzeko e Lautaro



Dopo il grande successo ottenuto contro il Sassuolo ed il prestigioso pareggio del Camp Nou, l‘Inter vuole superare la Salernitana per iniziare la rimonta alla vetta della classifica di Serie A.

I campani sono reduci dalla vittoria nel recupero contro il Verona ed in stagione hanno già dimostrato di poter mettere in difficoltà chiunque grazie ad intensità e compattezza, valori che Davide Nicola è riuscito a trasmettere alla squadra.

La Salernitana scenderà in campo anche con l’obiettivo di vendicare le pesanti sconfitte subite nella scorsa stagione quando i nerazzurri vinsero entrambi gli scontri diretti con il pesante passivo di 5-0.

La sfida è in programma a San Siro oggi alle 12:30 e sarà arbitrata da Luca Sacchi, quattro i precedenti con i nerazzurri che hanno sempre vinto davanti all’arbitro di Macerata.

l’Inter conferma Dzeko davanti, Acerbi al centro della difesa

Inzaghi potrebbe concedere un turno di riposo a De Vrij con Acerbi pronto a completare la linea difensiva a tre al fianco di Skriniar e Bastoni.

Sulla corsia di sinistra dovrebbe tornare titolare Robin Gosens, l’ex esterno dell’Atalanta ha segnato il gol del momentaneo 3-2 contro il Barcellona ed oggi vuole dare una grande risposta anche in campionato.

Sulla destra ci sarà Dumfries con Darmian inzialmente in panchina, Asllani in cabina di regia con Barella e Calhanoglu come mezze ali, davanti Lautaro Martinez farà coppia con Edin Dzeko.

Il numero 10 è tornato al gol contro il Barcellona ed oggi i tifosi nerazzurri si aspettano una partita importante anche in Serie A, l’Inter ha bisogno di ritrovare il miglior Lautaro Martinez per riprendere la corsa allo scudetto.

Salernitana con il 3-5-2, davanti Dia e Piatek

Nicola mette in campo gli stessi 11 che hanno strappato un pareggio fondamentale all’Allianz Stadium contro la Juventus, Piatek sarà l’unica punta con Dia pronto a fare da raccordo tra centrocampo ed attacco.

Sepe tra i pali, Gyomber, Daniliuc e Pirola a formare la linea difensiva, Candreva e Mazzocchi sulle corsie laterali con Kastanos, Coulibaly e Vilhena al centro.

Davanti tutto il peso offensivo sarà sulle spalle di Piatek che sarà supportato da Dia.





Inter-Salernitana, statistiche

Nessun pareggio nei sei precedenti incontri tra le due squadre con quattro successi nerazzurri e due campani.

Nella scorsa stagione l’Inter ha vinto entrambe le sfide per 5-0 eguagliando il proprio record ottenuto nel 1999, i nerazzurri infatti sono l’unica squadra a battere una rivale per due volte nella stessa stagione con oltre 4 gol di scarto.

Nessuna squadra ha subito più gol dell‘Inter nei secondi tempi in questa Serie A: 10, gli stessi che i nerazzurri avevano incassato in tutte le 31 partite della scorsa stagione di Serie A.

Dopo aver vinto la sfida contro il Verona la Salernitana potrebbe vincere la seconda partita consecutiva in Serie A per la prima volta dallo scorso aprile.